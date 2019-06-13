banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90613
ALTIN
252.305
DOLAR
5.8683
STERLİN
7.4469
EURO
6.6154
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK
Üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ HALKI UYARDI!
banner307

Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

13 Haziran 2019 Perşembe 14:31
Suudi Arabistan'da şekerli içeceklere tüketim vergisi

Suudi Arabistan, petrol dışı gelirlerini artırmak için aralık ayından itibaren şekerli içeceklere tüketim vergisi uygulamaya başlayacak.


Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu Yönetim Kurulu, 1 Aralık 2019'dan itibaren şekerli içeceklere vergi uygulama kararı aldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. 
Riyad yönetimi, 2014'ten bu yana ham petrol anlaşmalarındaki gerileme nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşıyor. 

Gelir ve Zekat Kurumu, 15 Mayıs 2018'de şekerli içecekler ve elektronik sigaraya vergi uygulanması için yönetmelikte değişiklik yapılmasını kabul etmişti. 

banner317
Ülkede Temmuz 2017'de tütün, gazlı içecekler ve enerji içeceklerine yüzde 50 ila 100 oranında tüketim vergisi getirilmişti.

 

Son Güncelleme: 13.06.2019 18:02
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistanşekerli Içecek Vergi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AP'daki aşırı sağcılar adını değiştirdi
AP'daki aşırı sağcılar adını değiştirdi
BM'den İdlib'e insani yardım
BM'den İdlib'e insani yardım
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı
Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü
Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü
Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere saldırı
Hürmüz Boğazı yakınlarında iki tankere saldırı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1400'e Yakın Kişinin Ölümüne Neden Olan Ebola Salgını Uganda'ya Sıçradı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 1400'e Yakın Kişinin Ölümüne Neden Olan Ebola Salgını Uganda'ya Sıçradı
Umman Körfezi'nde 'iki Petrol Tankerinde Patlamalar': Mürettebat Tahliye Edildi
Umman Körfezi'nde 'iki Petrol Tankerinde Patlamalar': Mürettebat Tahliye Edildi
Abd Büyükelçisi Garber, Ltb Başkanı Harmancı’yı Ziyaret Etti
Abd Büyükelçisi Garber, Ltb Başkanı Harmancı’yı Ziyaret Etti
İngiltere'de İktidardaki Muhafazakar Parti'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün
İngiltere'de İktidardaki Muhafazakar Parti'de Genel Başkanlık Yarışında İlk Oylama Bugün
Abd Petrol Fiyatı Tahminlerini Aşağı Çekti
Abd Petrol Fiyatı Tahminlerini Aşağı Çekti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim