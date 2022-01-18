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Suudi Arabistan'da kayıp "çöl otoyolları" keşfedildi

Arkeologlar, Suudi Arabistan'da bir vahayı diğerine bağlayan ve insan mezarlarıyla işaretlenmiş tarihi yol ağını ortaya çıkardı.

18 Ocak 2022 Salı 09:15
Suudi Arabistan'da kayıp "çöl otoyolları" keşfedildi

Halihazırda Suudi Arabistan topraklarında yer alan bölgede, binlerce yıl önce bedevileri ve hayvanlarını suya ulaştıran yollar tespit edildi.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden arkeolog Matthew Dalton, yol ağları için, "Zamanlarının en önemli ana yol ağlarıydı ve 4 bin 500 yıl önce Arap Yarımadası'nda yaşayan halkların birbirine sosyal ve ekonomik olarak daha önce düşündüğümüzden çok daha bağlı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Geçen on yılda, uydu görüntüleri, çöldeki yolları çevreleyen ya da onları işaret eden, binlerce taş yapıyla nokta nokta görünen bölgeleri ortaya koydu.

Vahalara yaklaşıldıkça bölgedeki yapıların arttığına dikkat çekildi.

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Al Hait vahasındaki taş yapılı alan | Fotoğraf: AAKSAU/AAKSAK and Royal Commission for AlUla

Araştırmacılar, sadece Hayber bölgesi civarında neredeyse 10 bin kuru taş yapı belirledi ve bunların çoğunun kalıcı su kaynaklarının yakınında olduğunu aktardı.

Matthew Dalton, "Vahaların etrafında Bronz Çağı döneminde inşa edilen çok sayıda mezar, nüfusun o zamanlar uygun yerlere daha kalıcı olarak yerleşmeye başladığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Bedevilerin, daha iyi topraklara ulaşmak için uzun yollar kat etttiğine dikkat çekilen çalışmada, mezar yollarının takip edilmesiyle 530 kilometreyi geçmenin mümkün olduğu yazıldı.

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