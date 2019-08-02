Suudi Arabistan'da kadınlar yanlarında erkek olmadan araç kullanabilecek

Suudi Arabistan'da kadınların, yanlarında erkek refakati olmadan araç kullanmalarına izin verileceği açıklandı.

Açıklanan kraliyet kararnamesine göre, 21 yaşına basan kadınlar artık pasaport başvurusu da yapabilecek.Önceki uygulamada kadınlar ancak erkek refakatinde pasaport alabiliyordu.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın yönetiminde açıklanan açılımlar, birçok medeni ve sosyal konuda daha cinsiyet eşitliği öngörüyor.

Kararname kadınlara;

Çocuklarının doğum sertifikasını alabilme, evlenme ve boşanma hakkı,

Eşlerinin, babalarının veya bir erkek akrabalarının izni olmadan pasaport alabilme hakkı,

Erkek refakati olmadan araç kullanabilme hakkı veriyor.

Kararname ayrıca, kadınların iş hayatına katılımı ile ilgili de açılımlar içeriyor.

Buna göre, tüm vatandaşların, cinsiyet, fiziksel engel veya yaş ayrımı olmadan çalışma hayatında eşit olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan'da kadınlar daha önce bir erkek akrabalarından onay almadan yurt dışına seyahat edemiyor ve pasaport başvurusu yapamıyordu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 2016 yılında kadınların çalışma fırsatlarını artıracağını açıklamıştı.