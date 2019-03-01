Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
224.024
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0919
EURO
6.1210
Sanal bet soruşturması sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
2 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTIYA...
Denetimli hakkını ihlal etti
DENETİMLİ HAKKINI İHLAL ETTİ
İçip içip ortalığı dağıttı
İÇİP İÇİP ORTALIĞI DAĞITTI
banner282

Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü

Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü

01 Mart 2019 Cuma 20:04
Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'da ev hizmetlerinde çalıştıkları sırada istismara ve sömürüye uğrayan Bangladeşli 100'den fazla kadının son bir haftada ülkesine döndüğünü bildirdi.

Bu arada Körfez başta olmak üzere Ortadoğu'nun çeşitli ülkelerinde evlerde yardımcı olarak çalışan kadınların bu ülkelere gönderilmemesi konusunda Bangladeş'te günden güne sesler yükseliyor.

Bangladeş merkezli sivil toplum kuruluşu BRAC'a göre, Ortadoğu ülkelerinde kötü muameleye maruz kalarak Bangladeş'e dönen kadın çalışan sayısı ocakta 180, şubat ayında ise en az 227 oldu.

Riyad'la Dakka hükümetlerinin imzaladığı bir anlaşmanın ardından 2017'de Suudi Arabistan'a giden Bangladeşli kadın çalışan sayısı 2017'de 83 bine yükseldi. Bu rakam 2015'te 20 bin civarındaydı.

Sivil toplum kuruluşları, Ortadoğu ülkelerinde evlerde müstahdem olarak çalışan kadın sayısı arttıkça hizmetlilerin kötü muamele görme oranının da o nispette arttığını dile getiriyor.

İnsan hakları örgütleri ve Bangladeş muhalefeti, hükümetten, yabancı ülkelere giden işçilerin durumuyla ilgili politikalarda köklü değişikliğe gitmesini istiyor.

"Kadınlar, dövüldü, işkenceye uğradı, maaşlarını alamadı ve bazıları hamileydi"
BRAC göçmen programı başkanı Şeriful Hasan, bu hafta ülkeye dönen kadınların çalıştıkları ülkelerde zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye uğradıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Thomson Reuters Vakfı'na konuşan Hasan, Bangladeşli kadınların maaşlarını düzgün bir şekilde alamadıklarını, dövüldüklerini ve işkence gördüklerini ifade etti.

Şeriful Hasan, "Ortadoğu'da çalışan kadınlardan 30'unun son iki yılda ruhsal bozukluk yaşadığını ortaya çıkardık. Bu kadınlardan 6'sının hamile olduğunu da öğrendik." diye konuştu.

Bundan bir yıl önce 1 milyonun üzerinde Bangladeşli işçi yurt dışına çalışmaya gitti. Resmi verilere göre, gurbetçilerin ülkeye gönderdiği döviz, tekstil sektörünün ardından en çok gelir getiren 2'inci kalem olarak kayıtlara geçti.

Ancak insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre, 2018'de yaklaşık bin 300 kadın işçi ülkesine geri döndü. Bangladeş'e gelen bu kadınlar Suudi Arabistan'da işkence gördüğünü ve istismara uğradığını söyledi.

Bangladeş Göçmenlerin Refahı ve Yurtdışı İstihdam Bakanlığı üst düzey yetkilisi Revnak Cihan, Dakka hükümetinin ülkeye dönen göçmenlerle ilgili kapsamlı bir çalışmasının ve veritabanının bulunmadığını ifade etti. Bununla birlikte Cihan, hükümet yetkililerinin dönen kadınlarla mülakatlar gerçekleştirdiğini, geri dönüş sebeplerini ve bulundukları ülkelerde ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlamaya çalıştığını belirtti.

Havaalanı yetkilileri ise sadece bu hafta 100'den fazla kadın çalışanın ülkesine kesin dönüş yaptığı bilgisini paylaştı.

"Artık yurt dışına hizmetçi göndermemeliyiz"
Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine çağrıda bulunarak soruna derhal kalıcı çözüm bulması ve önlem alması talebinde bulundu.

NHRC Başkanı Kazi Rızaul Hak, "Çalışan kadınlarımızın orada yaşadıkları ve bize anlattıkları işkence hikayeleri insanlık dışı." diye konuştu.

Hükümetten bağımsız olan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı ayrıca, ülkesinin farklı alanlara eğilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bangladeş'in artık yurt dışına hizmetçi göndermeyi bırakıp bunun yerine başka mesleklere yönelmesi gerekiyor." dedi.

"Günde 18 saat çalışıyordum"
Geçen ay Suudi Arabistan'dan ülkesine kesin dönüş yapan Nesime Akter isimli 24 yaşındaki kadın da hükümetin acilen bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi.

Akter, "Günde 18 saat çalışıyordum ve gece olduğunda hiçbir şey yapmaya enerjim kalmıyor sadece uyumaya gidiyordum. Buna rağmen aylarca maaşımı ödemediler. Maaşımı istediğimde de bana hemen bağırıp azarlıyorlardı." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Suudi Arabistan'da çalışırsa maddi olarak durumunun düzeleceği hayaline kapıldığını söyleyen Akter, "Ancak bunun için o eziyet, işkence ve zahmete katlanmanız gerekiyor ki bence kesinlikle buna değmez." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bangladeşli Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu
Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır dolmayan barajı doldurdu
Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti
Cezayir'de on binler Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etti
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı
Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı
İran geliştirdiği yeni “pasif radar“'ı tanıttı
İran geliştirdiği yeni “pasif radar“'ı tanıttı
Deaş tarafından öldürülen 50 Ezidi kadının kemikleri Irak'a getirilecek
Deaş tarafından öldürülen 50 Ezidi kadının kemikleri Irak'a getirilecek
Libya'daki 326 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü
Libya'daki 326 Nijeryalı göçmen ülkesine döndü
Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma
Somali'de 30'a yakın kişinin öldüğü saldırı sonrasında sıcak çatışma
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi
İspanya'dan sert Brexit ihtimaline karşı oturma izni önlemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim