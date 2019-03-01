Suudi Arabistan'da istismara uğrayan 100'den fazla Bangladeşli kadın ülkesine döndü

İnsan hakları örgütleri, Suudi Arabistan'da ev hizmetlerinde çalıştıkları sırada istismara ve sömürüye uğrayan Bangladeşli 100'den fazla kadının son bir haftada ülkesine döndüğünü bildirdi.

Bu arada Körfez başta olmak üzere Ortadoğu'nun çeşitli ülkelerinde evlerde yardımcı olarak çalışan kadınların bu ülkelere gönderilmemesi konusunda Bangladeş'te günden güne sesler yükseliyor.

Bangladeş merkezli sivil toplum kuruluşu BRAC'a göre, Ortadoğu ülkelerinde kötü muameleye maruz kalarak Bangladeş'e dönen kadın çalışan sayısı ocakta 180, şubat ayında ise en az 227 oldu.

Riyad'la Dakka hükümetlerinin imzaladığı bir anlaşmanın ardından 2017'de Suudi Arabistan'a giden Bangladeşli kadın çalışan sayısı 2017'de 83 bine yükseldi. Bu rakam 2015'te 20 bin civarındaydı.

Sivil toplum kuruluşları, Ortadoğu ülkelerinde evlerde müstahdem olarak çalışan kadın sayısı arttıkça hizmetlilerin kötü muamele görme oranının da o nispette arttığını dile getiriyor.

İnsan hakları örgütleri ve Bangladeş muhalefeti, hükümetten, yabancı ülkelere giden işçilerin durumuyla ilgili politikalarda köklü değişikliğe gitmesini istiyor.

"Kadınlar, dövüldü, işkenceye uğradı, maaşlarını alamadı ve bazıları hamileydi"

BRAC göçmen programı başkanı Şeriful Hasan, bu hafta ülkeye dönen kadınların çalıştıkları ülkelerde zihinsel ve fiziksel olarak işkenceye uğradıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Thomson Reuters Vakfı'na konuşan Hasan, Bangladeşli kadınların maaşlarını düzgün bir şekilde alamadıklarını, dövüldüklerini ve işkence gördüklerini ifade etti.

Şeriful Hasan, "Ortadoğu'da çalışan kadınlardan 30'unun son iki yılda ruhsal bozukluk yaşadığını ortaya çıkardık. Bu kadınlardan 6'sının hamile olduğunu da öğrendik." diye konuştu.

Bundan bir yıl önce 1 milyonun üzerinde Bangladeşli işçi yurt dışına çalışmaya gitti. Resmi verilere göre, gurbetçilerin ülkeye gönderdiği döviz, tekstil sektörünün ardından en çok gelir getiren 2'inci kalem olarak kayıtlara geçti.

Ancak insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre, 2018'de yaklaşık bin 300 kadın işçi ülkesine geri döndü. Bangladeş'e gelen bu kadınlar Suudi Arabistan'da işkence gördüğünü ve istismara uğradığını söyledi.

Bangladeş Göçmenlerin Refahı ve Yurtdışı İstihdam Bakanlığı üst düzey yetkilisi Revnak Cihan, Dakka hükümetinin ülkeye dönen göçmenlerle ilgili kapsamlı bir çalışmasının ve veritabanının bulunmadığını ifade etti. Bununla birlikte Cihan, hükümet yetkililerinin dönen kadınlarla mülakatlar gerçekleştirdiğini, geri dönüş sebeplerini ve bulundukları ülkelerde ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlamaya çalıştığını belirtti.

Havaalanı yetkilileri ise sadece bu hafta 100'den fazla kadın çalışanın ülkesine kesin dönüş yaptığı bilgisini paylaştı.

"Artık yurt dışına hizmetçi göndermemeliyiz"

Bangladeş Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC), Başbakan Şeyh Hasina Vecid hükümetine çağrıda bulunarak soruna derhal kalıcı çözüm bulması ve önlem alması talebinde bulundu.

NHRC Başkanı Kazi Rızaul Hak, "Çalışan kadınlarımızın orada yaşadıkları ve bize anlattıkları işkence hikayeleri insanlık dışı." diye konuştu.

Hükümetten bağımsız olan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı ayrıca, ülkesinin farklı alanlara eğilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bangladeş'in artık yurt dışına hizmetçi göndermeyi bırakıp bunun yerine başka mesleklere yönelmesi gerekiyor." dedi.

"Günde 18 saat çalışıyordum"

Geçen ay Suudi Arabistan'dan ülkesine kesin dönüş yapan Nesime Akter isimli 24 yaşındaki kadın da hükümetin acilen bu konuya eğilmesi gerektiğini söyledi.

Akter, "Günde 18 saat çalışıyordum ve gece olduğunda hiçbir şey yapmaya enerjim kalmıyor sadece uyumaya gidiyordum. Buna rağmen aylarca maaşımı ödemediler. Maaşımı istediğimde de bana hemen bağırıp azarlıyorlardı." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Suudi Arabistan'da çalışırsa maddi olarak durumunun düzeleceği hayaline kapıldığını söyleyen Akter, "Ancak bunun için o eziyet, işkence ve zahmete katlanmanız gerekiyor ki bence kesinlikle buna değmez." ifadelerini kullandı.