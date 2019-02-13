Suudi Arabistan'da corona virüsü nedeniyle 2 kişi öldü

Suudi Arabistan'da, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromunun (SARS) farklı bir türü olan corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Riyad'da corona virüsüne yakalanan 39 ve 54 yaşlarındaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suudi Arabistan başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerinde görülen virüs, akciğer ve böbrekleri tahrip ediyor. Bağışıklık sistemini çökerten virüsün uzun süreli yakın temasla bulaştığı belirtiliyor. Kaynağı hakkında yeterli bilgi olmayan virüse karşı henüz koruyucu aşı veya ilaç tedavisi bulunmuyor.