Suudi Arabistan'da 15 aylık yolsuzluk operasyonu hazineye 106 milyar dolar gelir oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen 15 ay süren yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında 400 milyar riyalden (106,6 milyar dolar) fazla para hazineye kazandırıldı.

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın emriyle başlayan ve 15 ay süren yolsuzluk operasyonlarının yavaşladığı açıklandı. Kraliyet Divanı'nın açıklamasına göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu bazıları şahitlik için olmak üzere 381 kişinin ifadesine başvurdu.

Savcının gözetimi altında tüm dosyaların incelendiği ve kişilere haklarındaki suçlamaların bildirildiği ifade edildi.

Hakkındaki yolsuzluk iddiası ispat edilemeyenlerin serbest bırakıldığı, suçunu ve uzlaşmayı kabul eden 87 kişiyle anlaşma yapıldığı belirtildi.

Başka suçları bulunması nedeniyle baş savcılığın anlaşma yapmayı kabul etmediği 56 kişinin Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından savcılığa sevk edildiği bilgisi verildi.

Yolsuzlukla mücadele operasyonunda hazineye gayri menkul, şirket, nakit ve diğer şekillerde 106,6 milyar dolardan fazla gelir kazandırıldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleriyle Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuştu.