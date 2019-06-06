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“Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı“

 

“Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı“

 

06 Haziran 2019 Perşembe 06:24
“Suudi Arabistan Çin'in yardımıyla füze programını hızlandırdı“

ABD'nin, Suudi Arabistan'ın, Çin'in yardımıyla balistik füze programını büyük oranda hızlandırdığına dair istihbarat aldığı iddia edildi. 

Amerikan basın kuruluşu CNN'in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Çin'den yardım alan Suudi Arabistan'ın balistik füze programını ciddi miktarda artırdığına dair istihbarat aldı. 

Kaynaklar, Donald Trump yönetiminin en başta bu istihbaratı Kongrenin önemli üyelerine açıklamadığını kaydeden kaynaklar, bazı Demokrat Kongre üyelerinin bu istihbaratı başka yerlerden duyduğunu ve konunun dışında bırakıldıkları için oldukça sinirlendiklerini belirtti. 

Gizli istihbarata göre, Suudi Arabistan son dönemde Çin'den hem füze altyapısını hem de teknolojisini geliştirecek alımlar yaptı. 

Kaynaklar, Suudi Arabistan'daki bu gelişmelerin, bazı Kongre üyeleri arasında Orta Doğu'da yeni bir silah savaşı ihtimaline karşı endişe uyandırdığını belirtti. 

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TRUMP VE KONGRE ARASINDA SUUDİ ARABİSTAN ÇEKİŞMESİ 

Önceki gün Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, önceki gün Kongrede basına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurgulamıştı.

Dün de ABD'de bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "baypas" eden acil durum yetkisini protesto etti.

Son Güncelleme: 06.06.2019 09:36
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Füze Programı
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