“suriye\'nin Kuzeyine Yapılacak Operasyon Kabul Edilemez”

“SURİYE'NİN KUZEYİNE YAPILACAK OPERASYON KABUL EDİLEMEZ”

Washington, 6 Ağustos 19 : ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyon ihtimaline ilişkin açıklama yaptı. Esper, tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Esper Japonya'ya giderken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Esper, “Açık olarak, Türkiye’nin tek taraflı bir operasyonunun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. Yapacağımız şey, tek taraflı bir operasyonu ve Amerika, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki ortak çıkarlarına yeniden zarar verilmesini önlemek olacaktır” diye konuştu.

Öte yandan Amerika Savunma Bakanı Esper, Amerika’nın, Türkiye’nin PKK terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü YPG ve Suriye Demokratik Güçleri’ni saf dışı bırakmak gibi bir arzusu olmadığını söyledi. Ancak Türkiye’nin bir operasyonu durumunda Amerika’nın bu güçlere koruma garantisi vermeyeceğini belirtti.

Esper, Pentagon’dan bir ekibin Ankara’da yürüttüğü görüşmeler konusunda ümitli olduğunu ve Türkiye’yle bir uzlaşı sağlanacağını umduğunu ifade etti.

Esper, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği bir operasyonun Suriye Demokratik Güçleri’nin IŞİD operasyonlarına zarar vereceğini savundu.

(VOA/FG)