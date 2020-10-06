banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1162
ALTIN
478.283
DOLAR
7.7559
STERLİN
10.0812
EURO
9.1414
Yeğenini de devlet memuru yapmayı ihmal etmemiş!
Yeğenini de devlet memuru yapmayı...
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan Arıklı
Düşük pozitif! Seçmen ve Erhan...
Erhürman daha emin daha sakin
Erhürman daha emin daha sakin
Sanat CB adaylarının umurunda bile değil
Sanat CB adaylarının umurunda bile...
banner376

Suriye\'nin Kuzeyindeki Bab İlçesinde Bombalı Terör Saldırısı…

EN AZ 14 SİVİL ÖLDÜ, 50 SİVİL YARALANDI

06 Ekim 2020 Salı 16:06
Suriye\'nin Kuzeyindeki Bab İlçesinde Bombalı Terör Saldırısı…
banner337
banner351

EN AZ 14 SİVİL ÖLDÜ, 50 SİVİL YARALANDI

Bab, 6 Ekim 20 : Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda en az 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, sivillerin yoğun olarak kullandığı bir noktada, kamyona yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu en az aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 sivil öldü, 50 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

banner341
Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya, Malezya Ve Japonya'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
Endonezya, Malezya Ve Japonya'da Kovid-19 Salgınına Dair Gelişmeler
2020 Nobel Fizik Ödülü Kara Deliklerin Keşfine Katkı Sağlayan 3 Bilim İnsanına Verildi
2020 Nobel Fizik Ödülü Kara Deliklerin Keşfine Katkı Sağlayan 3 Bilim İnsanına Verildi
Gence'ye düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Gence'ye düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Miçotakis: "Her zaman diyaloğa hazırız"
Miçotakis: "Her zaman diyaloğa hazırız"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı TC Dışişleri Bakanı ile görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı TC Dışişleri Bakanı ile görüştü
Güney Afrika'da yıldırım can aldı
Güney Afrika'da yıldırım can aldı
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivil sayısı 27'ye yükseldi
Ruhani: “Ekonomik savaş daha fazla süremez“
Ruhani: “Ekonomik savaş daha fazla süremez“
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Çin, dijital para birimini pilot programlarda kullanmaya başladı
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı
Guterres'ten Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim