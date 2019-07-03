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Suriye\'nin Kuzeyindeki Bab\'da Eş Zamanlı Patlamalar: 2 Ölü, 28 Yaralı

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BAB İLÇESİNE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI İKİ SALDIRIDA 2 SİVİL ÖLDÜ, 28 SİVİL YARALANDI

Suriye\'nin Kuzeyindeki Bab\'da Eş Zamanlı Patlamalar: 2 Ölü, 28 Yaralı

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BAB İLÇESİNE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI İKİ SALDIRIDA 2 SİVİL ÖLDÜ, 28 SİVİL YARALANDI

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
Suriye\'nin Kuzeyindeki Bab\'da Eş Zamanlı Patlamalar: 2 Ölü, 28 Yaralı

MUHALİFLERİN KONTROLÜNDEKİ BAB İLÇESİNE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI İKİ SALDIRIDA 2 SİVİL ÖLDÜ, 28 SİVİL YARALANDI

GÜVENLİK GÜÇLERİ, SALDIRILARIN YPG/PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Bab, 3 Temmuz 19 : Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

Bab ilçe merkezi ve ona bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi.

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Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.

Bab ilçe merkezindeki patlama, Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana geldi. Patlamada, 2 sivil öldü, 2'si ağır 15 sivil yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfının onardığı caminin bir kısmı zarar gördü.

Kabbasin'de ise motosiklet, sebze halinde infilak ettirildi. 2'si ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı.

Güvenlik güçleri, saldırıların YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab ilçesi, Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı. Ancak ilçe, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç ve Tel Rıfat arasında yer aldığı için sık sık terör saldırılarına maruz kalıyor.

(AA/AK/GÜL)

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