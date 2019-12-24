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Suriye’deki Rejim Rusya Ve İran\'ın Desteğiyle İdlib\'de 35 Yerleşimi Daha Ele Geçirdi

İdlib,  24 Aralık 19 (.): Astana anlaşmalarını hiçe sayan BeşşarEsed rejimi, İran ve Rusya\'nın yardımıyla İdlib\'inCercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı.

Suriye’deki Rejim Rusya Ve İran\'ın Desteğiyle İdlib\'de 35 Yerleşimi Daha Ele Geçirdi

İdlib,  24 Aralık 19 (.): Astana anlaşmalarını hiçe sayan BeşşarEsed rejimi, İran ve Rusya\'nın yardımıyla İdlib\'inCercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı.

24 Aralık 2019 Salı 11:15
Suriye’deki Rejim Rusya Ve İran\'ın Desteğiyle İdlib\'de 35 Yerleşimi Daha Ele Geçirdi

İdlib,  24 Aralık 19 (.): Astana anlaşmalarını hiçe sayan BeşşarEsed rejimi, İran ve Rusya'nın yardımıyla İdlib'inCercenaz beldesini de ele geçirerek, son 4 günde 35 yerleşimde kontrol sağladı.

Rejim güçleri, dün akşamdan itibaren İdlib'in güneydoğusundaki Cercenaz beldesi ile HirbetMarata, Ebu Defne, El-Hadise, Kefer Yasin, Salihiye, Darüsselam, El-Falül ve Babulin köylerini ele geçirdi.

Böylece 20 Aralık'ta kara operasyonu başlatan rejim güçlerinin ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 35'e çıktı.

Rejim güçleri daha önce Um Celal, Um Tüveyne, Kıt, Hirakı, Mıntar, Sıhal, Es Sırc, Seyyadi, Tel Şeyh, Furce, Breysa, Rabia, Ureybe, Şara, Ebu Habbe, Mudeyrise, Ebu Şerci, Krati, Krestene, Hülübbe, Tuh, Muaysurune, Tehtaaya, Ebu Mekki, Sukeya ve Sırman yerleşimlerinin kontrolünü sağlamıştı.

Yoğun saldırıların hedefinde İdlib'inMaarratünnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları bulunuyor.

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Esed rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği "Kaplan Güçleri” adlı "5. Lejyon" da destek veriyor.

Rusya hava saldırılarıyla da rejim güçlerine destek oluyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.

(AA/ID/ŞEB)
 

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