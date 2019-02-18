Suriye\'deki Kimyasal Saldırıların Yüzde 98\'i Rejim Tarafından Düzenlendi

BERLİN MERKEZLİ KÜRESEL KAMU POLİTİKASI ENSTİTÜSÜNÜN RAPORUNA GÖRE, SURİYE'DE İÇ SAVAŞ SÜRECİNDE EN AZ 336 KİMYASAL SALDIRI DÜZENLENDİ VE BUNLARIN YÜZDE 98'İ ESED REJİMİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Münih, 18 Şubat 19 : Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaş sürecinde en az 336 kimyasal saldırı düzenlendiği ve saldırıların yüzde 98'inin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Almanya'nın başkenti Berlin merkezli Küresel Kamu Politikası Enstitüsü tarafından "Saklanacak hiçbir yer yok: Suriye'de Kimyasal Silah Kullanımının Mantığı" başlıklı bir rapor yayınlandı.

Alman Dışişleri Bakanlığının finansal katkısıyla hazırlanan rapora göre, Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırılar yaygın olarak bilinenden önemli ölçüde fazla.

Rapora göre, 2011'den beri Suriye'de en az 336 kimyasal saldırı düzenlendi ve bunların yüzde 98'i Esed rejimi tarafından gerçekleştirildi. 6 kimyasal saldırı da DEAŞ tarafından yapıldı.

Suriye'deki kimyasal atakların yüzde 90'ı, rejimin 2013 yılının Ağustos ayında düzenlediği ve dünya kamuoyunda büyük tepki uyandıran saldırıdan sonra gerçekleşti.

Suriye'de 21 Ağustos 2013'teki kimyasal saldırı sonrası dünya kamuoyu Esed rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmasına büyük tepki göstermişti. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama bu saldırıyı "aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olarak nitelendirmişti.

(AA/AK/FEZ)