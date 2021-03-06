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Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 10:30
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
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Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.
Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
Saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil yaralandı.
Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Terhin bölgesi, 9 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.
Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

 

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Son Güncelleme: 06.03.2021 13:05
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