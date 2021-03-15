banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Siyaset meslek olduğu müddetçe…
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne olacak?
Oxford-AstraZeneca aşısı bize gelirse ne...
Gerçekler acıdır
Gerçekler acıdır
UBP istikrara kavuşmalı
UBP istikrara kavuşmalı
banner376

Suriye'nin kuzeyinde balistik füze saldırısı: Yaralılar var

Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi. Saldırılar nedeniyle sivil yaralıların bulunduğu biliniyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 07:23
Suriye'nin kuzeyinde balistik füze saldırısı: Yaralılar var
banner337
banner351

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi balistik füzelerle hedef alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Füzeler petrol rafine tesisine isabet etti

Füzelerin isabet aldığı yer, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisi oldu. Tesisteki çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

banner341
MSB: Belirlenen hedefler ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor. Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" sözlerine yer verildi.

Aynı bölgeler daha önce de hedef alınmıştı

Terhin ve Hamran bölgeleri 5 Mart'ta yine balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş ve 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
CerablusBalistik FüzeBabFüze Saldırısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harris: " Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok"
Harris: " Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok"
Avrupa Birliği’nde 'aşıların adil dağıtımı' tartışması
Avrupa Birliği’nde 'aşıların adil dağıtımı' tartışması
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 53 yaralı
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
46. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat !
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat !
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor
Yemen’de insani durum kötüye gidiyor
ABD'de 100 milyondan fazla kişi aşılandı
ABD'de 100 milyondan fazla kişi aşılandı
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı
ABD'den Almanya'ya 1,77 milyar dolarlık silah satışı
Cezayirliler köklü değişim talebiyle yine sokaklarda
Cezayirliler köklü değişim talebiyle yine sokaklarda
DSÖ'den aşılar hakkında açıklama
DSÖ'den aşılar hakkında açıklama

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim