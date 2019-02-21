Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102494
ALTIN
228.130
DOLAR
5.3257
STERLİN
6.9562
EURO
6.0392
Afrika davasında savcılık son tanığını dinletti
AFRİKA DAVASINDA SAVCILIK SON TANIĞINI...
Çaldıkları eşyaları sattılar
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATTILAR
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İŞ KAZASI: KABURGALARI KIRILDI
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
ANİ ÖLÜM: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
banner282

Suriye'nin en büyük petrol sahası yakınında patlama oldu

Suriye'nin en büyük petrol sahası yakınında patlama oldu

21 Şubat 2019 Perşembe 15:18
Suriye'nin en büyük petrol sahası yakınında patlama oldu

Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'den çıkan işçileri taşıyan otobüsün hedef alındığı saldırıda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki sahada çalışan 30 işçi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Ömer'de çalışan işçileri taşıyan otobüsün geçiş güzergahında bomba infilak etti. Saldırıda 30 işçi ve otobüsteki YPG/PKK'lı teröristler öldü.

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer, YPG/PKK tarafından işgal ediliyor. Sahada bir de ABD üssü bulunuyor.

ABD ve YPG/PKK, terör örgütü DEAŞ'ı geçen hafta Deyrizor'da, Fırat'ın doğusundaki son yerleşimden çıkarmıştı. Teslim olan DEAŞ'lılar ve aileleri El Ömer petrol sahasına götürülmüştü.

Son Güncelleme: 21.02.2019 18:29
Anahtar Kelimeler:
Suriye Petrol Sahası Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan Başbakanından Orduya Hindistan'a Karşılık Verme Yetkisi
Pakistan Başbakanından Orduya Hindistan'a Karşılık Verme Yetkisi
Yemen'den Abd'ye
Yemen'den Abd'ye "husileri Terör Örgütü Olarak Sınıflandırın" Talebi
Vatikan'da çocuk istismarıyla mücadele zirvesi
Vatikan'da çocuk istismarıyla mücadele zirvesi
Kongo polisi en az 27 kişiyi boğarak ya da keserek infaz etti
Kongo polisi en az 27 kişiyi boğarak ya da keserek infaz etti
Macaristan Venezuela'dan 300 sığınmacı kabul etti
Macaristan Venezuela'dan 300 sığınmacı kabul etti
Air France, Caracas seferlerini askıya aldı
Air France, Caracas seferlerini askıya aldı
Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti barış için sergilendi
Etiyopya'daki 3,2 milyon yıllık kadın iskeleti barış için sergilendi
İklim eylemlerinin 'sembol'lerinden Greta Thunberg AB yetkilileri ile görüştü
İklim eylemlerinin 'sembol'lerinden Greta Thunberg AB yetkilileri ile görüştü
AB'de yabancılar yoksulluk riski altında
AB'de yabancılar yoksulluk riski altında
3 metrelik Piton kuşu havada yakaladı
3 metrelik Piton kuşu havada yakaladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim