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Suriye Demokratik Güçleri, sınırda uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi

Suriye Demokratik Güçleri, sınırda uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi

08 Mart 2019 Cuma 17:31
Suriye Demokratik Güçleri, sınırda uluslararası güç konuşlandırılmasını istedi

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırına uluslararası güç konuşlandırılmasını isterken, Türkiye’nin sınırda “güvenli bölge” ilan edilmesi önerisinin reddedilmesi çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği Türkiye’nin ise terör örgütü olarak tanımladığı PYD-YPG unsurlarının da içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), konu ile ilgili taleplerini Washington’a ilettiklerini duyurdu.

SDG adına Kamışlı’da Reuters’e konuşan Fawza Youssef, Suriye’de IŞİD’ın tamamen bitirilmesi adına taleplerinin kabul edilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Uluslararası barış gücü konuşlandırılsın
Sınırdaki kent ve kasabaları kuşatacağı için güvenli bölge istemediklerini söyleyen SDG sorumlusu, bunun yerine bir sınır şeridi oluşturulabileceğini ve uluslararası barış gücü ile sınırın iki tarafında da güvenliğin sağlanabileceğini söyledi.

“Bizim burada odaklandığımız önemli konu, bizim bölgelerimizin zaten güvenli bölge olduğu noktası.” ifadesini kullanan SDG sorumlusu, uluslararası barış gücünün iki taraf için de garantör rolü oynayabileceğini dile getirdi.

SDG’nin, sivillerin tamamının tahliyesinden sonra önümüzdeki günlerde IŞİD’in bölgedeki son kalesi olarak bilinen Baguz köyüne saldırı düzenlemesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Suriye Demokratik Güçleri
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