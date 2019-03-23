Suriye Demokratik Güçleri: 'IŞİD bozguna uğratıldı'

Suriye'nin Irak sınırına yakın Deyrizor kenti kırsalında konuşlu IŞİD militanlarının elinde kalan son bölge olan Bağhuz'u da kaybettiği bildirildi.

Açıklamayı, çatı yapısını Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli grup yaptı. SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Twitter hesabından, "SDG, sözde hilafetin tamamen bozguna uğratıldığını ve yüzde yüz bölgesel yenilgisini ilan eder." iletisi ile duyurdu.

Ayrıca Bali, "Bağhuz özgürlüğüne kavuşturuldu ve IŞİD'e karşı askeri zafer tamamlandı." ifadelerini kullandı.Kent merkezine giren SDG savaşçıları, binaların tepesine grubun bayraklarını astı.

Böylece bir dönem Suriye ve Irak'ın 3'te birini kontrol eden IŞİD'in elinde fiili olarak kontrol ettiği toprak parçası kalmamış oldu.ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun, bölgedeki bombardımanı haftalardır devam ediyordu. Keza SDG de uzun zamandır Bağhuz'u kuşatma altına almıştı.

IŞİD'le SDG 15 Şubat'ta bir anlaşmaya varmış ve binlerce IŞİD üyesi ile aileleri teslim olmuştu.Kaçacak bir yeri kalmayan IŞİD içerisindeki yabancı militanların Fırat Nehri'nin kenarına konuşlanarak savaşmayı sürdürdüğü belirtilmişti.

Çatışmalar sırasında aralarında sivillerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.Türkiye, SDG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor ve terör örgütü olarak tanımlıyor.