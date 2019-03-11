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Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

11 Mart 2019 Pazartesi 08:15
Suriye'de son kalesinde sıkışan IŞİD'e operasyon

Suriye'de IŞİD'in elinde bulunan ve örgütün 'son kalesi' olarak nitelenen Irak sınırındaki Deyri Zor kentinin Bağuz köyüne yönelik hava destekli operasyon başladı.

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri IŞİD'in mühimmat depolarını havadan bombalarken, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimli gruba bağlı birlikler de aynı anda karadan taarruza geçti..Çatı yapısını Kürt YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli SDG, dar bir alanda sıkışan IŞİD üyelerine teslim olmaları için tanınan sürenin dolduğunu ve ön saftaki mensuplarına saldırı emri verildiğini açıkladı.

Yerel saatle 18.00'de başlayan çatışmaların birçok cephede yoğun şekilde devam ettiği bildirilirken Bağuz'un kontrolünün IŞİD'den alınmasının ne kadar süreceği bilinmiyor..SDG medya sorumlusu Mustafa Bali, IŞİD'in kontrolündeki son toprak parçasında herhangi bir sivil varlığının gözlemlenmediğini kaydetti.

Bu arada son bir ayda binlerce IŞİD üyesi, aileleriyle birlikte teslim oldu. SDG'ye göre son haftalarda 4 bin IŞİD militanı teslim oldu..Türkiye, SDG'nin ana çatısını oluşturan YPG'yi PKK'ın bu ülkedeki uzantısı olarak görüyor.
 

Anahtar Kelimeler:
Suriye ışid
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