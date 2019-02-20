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Suriye'de Kürtlere özerklik vermeye karşıyız

Suriye'de Kürtlere özerklik vermeye karşıyız

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:07
Suriye'de Kürtlere özerklik vermeye karşıyız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban, Suriye’de Kürtler'e özerklik tanınmasına karşı çıktıklarını belirterek, böyle bir bir adımın ülkenin bölünmesine sebep olacağını söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferansta basına konuşan Şaban, Kürtlerin, Suriye halkının önemli ve değerli bir parçası olduğunu ancak Şam yönetiminin Kürtler’e özerklik tanınması fikrini kesin biçimde reddettiğini açıkladı.

YPG komutasındaki ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'nin kuzeydoğusunda, ülkenin dörtte biri büyüklüğünde bir bölgeyi kontrol ediyor.

Suriyeli Kürtler ABD'nin askerlerini çekme kararından sonra, Esad yönetimi ile uzlaşma sağlamak için hazırladıkları yol haritasını geçtiğimiz hafta Rusya'ya sunmuştu.

SDG, sınırların Esad ordusu tarafından korunmasını istiyor ancak ele geçirdiği bölgelerde özerk yönetim talep ediyor. Aynı zamanda SDG, Şam ile anlaşma sağlayarak Türkiye'nin Suriye'ye yönelik "olası bir operasyonunu" engellemek istiyor.

'Erdoğan'ın yeniden Osmanlı Devleti'ni kurma hayali var'
Şaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması fikrini sert dille eleştirdi. Şaban'a göre böyle bir eylem, "topraklara yasa dışı şekilde el konulması" anlamına geliyor

Şaban, "Türkiye, başkalarının topraklarını işgal etmek gibi yeni bir hevese kapılmış durumda. Bence Osmanlı Devleti'ni yeniden oluşturma hayalleri kuran bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ancak bunu yapamayacak çünkü halkımız topraklarını korumaya hazır" dedi

Anahtar Kelimeler:
Kürtlere özerklik
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