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Suriye'de IŞİD'in son kalesinde 'nihai muharebe' için geri sayım başladı

Suriye'de IŞİD'in son kalesinde 'nihai muharebe' için geri sayım başladı

03 Mart 2019 Pazar 09:38
Suriye'de IŞİD'in son kalesinde 'nihai muharebe' için geri sayım başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli Suriye güçleri Irak Şam İslam Devşeti'nin (IŞİD) ülkedeki son kalesi Baguz'a operasyonunda son aşamaya gelindi..Irak sınırındaki bölgede bulunan birlikler 'nihai sonuca ulaştıracak harekata' başlamak için geri sayımı başlattı.

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG), "Bugün bizi kesin sonuca ulaştıracak harekatı başlatmayı umuyoruz" açıklaması yaptı. Ancak IŞİD tarafından Baguz'a giden yollara yerleştirilmiş binlerce mayının operasyonu yavaşlattığı belirtiliyor.

Bölgede kalan 'yüzlerce' IŞİD militanının çoğunun yabancı olduğu ve genellikle tünellerde gizlenerek sürpriz saldırılar gerçekleştirdikleri kaydediliyor.Bölgeden sivillerin ayrılmasıyla 1 Mart'ta Baguz'a giren birlikler 18 saat boyunca IŞİD militanlarıyla çatışmıştı.

Operasyon öncesinde Baguz köyündeki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller, kamyonlarla Irak yakınlarında göçmenler için kurulan kamplara getirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava ve lojistik desteği verdiği operasyonun bir hafta sürmesi bekleniyor.Baguz'un düşmesiyle Suriye'de IŞİD ülkedeki bütün bölgelerden çıkarılmış olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Suriye'de IŞİD militanlarının elinde olan bölgelerin yüzde 100'ünün ABD destekli güçlerce geri alındığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Suriye ışid
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