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Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi "af" kararı

02 Mayıs 2021 Pazar 20:55
Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi "af" kararı
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi 2 Mayıs'tan önce işlenen suçlar için genel af içeren bir kararname çıkardı. Silah kaçakçılığı, vatana ihanet, casusluk, düşmanla iş birliği ve ölümle sonuçlanan terör suçları af kapsamı dışında bırakıldı.
Suriye'de 2011 yılından bu yana iç savaş ve siyasi problemler devam ederken, Devlet Başkanı Beşar Esed'den mahkumlar için yeni af kararı geldi. Suriye'de 26 Mayıs'ta yapılması planlanan Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi Esed, 2 Mayıs'tan önce işlenen suçlar için genel af içeren bir kararname çıkardı.

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Kararname ile kaçakçılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar ile çocuk suçlulara af sağlandı. Kaçırılan kişinin af tarihinden önce güvenli ve sağlam bir şekilde serbest bırakılması şartıyla adam kaçırma suçu da af kapsamına alındı. Kararname, "suç, kabahat ve ağır suçların failleri için en kapsamlı af kararı" olarak nitelendirildi.

İDAM CEZASI MÜEBBETE ÇEVRİLDİ

Kararname ile ayrıca, idam cezası ağır işçilik ve müebbet hapis cezasına, ağır işçiliğe dayalı müebbet hapis cezası ise 20 yıl ağır işçiliğe çevrildi.CASUSLUK, VATANA İHANET, TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞISilah kaçakçılığı, vatana ihanet, casusluk, düşmanla iş birliği ve ölümle sonuçlanan terör suçları af kapsamı dışında bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SuriyeSeçimDevlet Başkanı
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