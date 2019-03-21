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Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

21 Mart 2019 Perşembe 09:04
Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarından korunmak için aileleriyle mağaraya sığınan çocuklar, gün ışığı, temiz hava ve oyundan yoksun büyüyor.
Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, İdlib'de ateşkesi sağlamak ve 4 milyon civarı sivili korumak için varılan uluslararası mutabakatların tümünü hiçe sayıyor.
8 yıldır süren iç savaşta en yoğun saldırıların hedefindeki İdlib'de siviller, hayatta kalabilmek için mağaralara sığınıyor.
Bu yöntem yoğun hava saldırılarına karşı korumasa da rejimin topçu saldırılarına karşı muhafaza sağlıyor.
Böylece siviller, canlarını koruyabilmek için kendilerini karanlığa mahkum ediyor.
Bu durum en fazla çocukları olumsuz etkiliyor. Güneş ışığı, temiz hava, sosyal çevreden yoksun çocuklar, çeşitli fiziksel gerilikler ve ruhsal rahatsızlıklar yaşıyor.
Konuşma bozuklukları görülen çocuklar, az sayıdaki oyuncaklarıyla vakit geçiriyor.
Beş çocuk babası Muhammed Hudeyri, sığındığı mağarada AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir çocuğunu Esed rejiminin topçu saldırısında, diğerinin de hava saldırısında yaşamını yitirdiğini söyledi.
İki çocuğunu yaralayan saldırıların ardından mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını belirten Hudeyri, hava saldırısında evinin yıkıldığını söyledi.
Hudeyri, şöyle devam etti:
"Çocuklarımı ve ailemi korumak için mağara kazdım. Burada yaşıyoruz. Her gün 50'den fazla top, tank, havan ve kara saldırısı düzenleniyor. Mağaradan başka bir yerde yaşayamam. Güvenemem. Ben kamplarda yaşamayı denedim ama dayanamadım. Orada iş yok. Açlıktan ölürsün." dedi.
"BU MAĞARA AİLEMİN MEZARI OLABİLİR"
Hudeyri, saldırı sesi duyduklarında mağaraya koştuklarını ifade ederek, "Bir kurşun veya top saldırısında korur ama Rus uçaklarının düzenleyeceği saldırılardan koruyamaz. Komşularım bir Rus hava saldırısında yer altında kazdıkları mağaranın içinde gömüldü ve öldü. Bu mağara ailemin mezarı olabilir." şeklinde konuştu.
Çocuklarının dışarıda oyun oymak istediklerini ifade eden Hudeyri, şöyle devam etti:
"Kucağımdaki çocuk dışarıda oynamak istiyor ama bir saldırı sesi duyunca hemen mağaraya koşuyor. Oynayabileceği akranı da yok. Bu yaşa kadar konuşması lazımdı. Konuşacak, oynayacak çocuk olmadığı için konuşma geriliği yaşıyor. En güzel günlerini yaşamıyor. 13 saat mağara içinde yaşıyor. Bu çocuğun suçu nedir?"
"ANNEM BOMBARDIMAN NEDENİYLE DIŞARIYA ÇIKMAMA İZİN VERMİYOR"
Mağaraya sığınan sivillerden 42 yaşında Mustafa Hadari de rejimin saldırılarında evinin yıkıldığını ve saldırıların sürmesi nedeniyle mağaraya sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Hadari, "Benim işim, hayatım burada. Kamplara çıkmadım, çıkmam. Ailem çamaşır yıkamak için dışarıya çıktı. Bir insansız hava aracı saldırısında kızımı kaybettim. Eşim yaralandı. Mağara top ve havan saldırısında korur ama hava saldırısından koruyamaz." dedi.
Mağarada yaşayan çocuklardan 7 yaşındaki Rene Hadari de "Annem bombardıman nedeniyle dışarıya çıkmama izin vermiyor. Arkadaşlarım çok uzak mesafede. Mağara içinde bir kuzenim var. Sadece onunla oynuyorum." ifadelerini kullandı.
Hayyan Hattab da "Ben 6. sınıftayım. Bombardıman nedeniyle köyümdeki herkes göç etti. Mağarada ders çalışıyorum çünkü saldırılar yüzünden okullara ara verildi. Ne zaman durum eski haline dönecek ki arkadaşlarımla oynayabileyim?" şeklinde konuştu.
7 yaşındaki Sara Hattab da eskiden arkadaşlarıyla oynadığını, artık annesinin dışarı çıkmasına izin vermediğini kaydetti.
Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 147 sivil hayatını kaybetti, 440'tan fazla sivil yaralandı.
 

Son Güncelleme: 21.03.2019 12:16
Anahtar Kelimeler:
Suriye çocuklar Yer Altı
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