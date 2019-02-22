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Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü

Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü

22 Şubat 2019 Cuma 07:41
Suriye'de bomba yüklü araçla saldırı: En az 20 ölü

Suriye'nin doğusunda petrol işçilerini taşıyan bir konvoyu hedef alan bomba yüklü aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi açıklamasında saldırının Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki Deyr ez Zor bölgesinde bulunan El Şahil köyü dışında yaşandığını duyurdu.

İngiltere merkezli gözlemevi, yaşanan olayda ölenlerin 14'ünün El Ömer petrol kuyusunda çalışan işçiler, 6'sının ise SDG militanı olduğunu belirtti.

Bölge SDG ve IŞİD militanları arasında çatışmalara sahne oluyor. Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmadı. Bölgede yaşayanlar, ölen işçilerin El Ömer petrol kuyusundan dönüş yolunda olduğunu aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Suriye Bombalı Saldırı
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