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Şüpheli genç elinde kelepçeyle cezaevi penceresinden 10 saniyede kaçtı

Şüpheli genç elinde kelepçeyle cezaevi penceresinden 10 saniyede kaçtı

28 Şubat 2019 Perşembe 13:07
Şüpheli genç elinde kelepçeyle cezaevi penceresinden 10 saniyede kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletine bağlı Janesville şehrinde göz altına alınan 17 yaşında bir genç, cezaevinin sorgu odasında yalnız bırakılınca elleri kelepçeli şekilde pencereden atlayarak kaçtı. Basınla paylaşılan görüntüler Rock County Karakolu güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adının Quantrell D. Schwartzlow olduğu öğrenilen genç ağustos ayında bir saldırı olayına karıştığı zannıyla 18 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonrası kurbanı boğmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Hakim karşısına çıkmadan önce dedektifle görüşmek üzere cezaevi görüşme odasına getirildi.

Elleri kelepçeli olarak görüşme odasına alınan genç, polise "Bunları çıkartabilir misiniz?" diye sordu.

Polis memuru "Bana bir dakika ver" diyerek odadan ayrıldı.

Bunu fırsat bilen 17 yaşındaki zanlı daha 10 saniye bile geçmeden pencereyi açarak dışarı atladı. Daha geniş açıdan kayıt yapan diğer bir güvenlik kamerasındaysa gencin hızla koşarak cezaevi kompleksinden uzaklaştığı görüldü. Yaklaşık 14 dakika sonra görüşme odasına giren polis memuru zanlıyı göremeyince durumu hapishane yetkililerine haber verdi. Quantrell D. Schwartzlow yaklaşık 4 saat sonra yeniden yakalandı.

Zanlı daha sonra çıkarıldığı mahkemece hem kaçma girişimi hem de saldırı iddiasından suçsuz bulunduğu belirtildi.

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