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Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kurulacak

İran ile Irak'ın, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.

Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kurulacak

İran ile Irak'ın, ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesiyle ilgili takip komitesi kurma konusunda uzlaştıkları bildirildi.

16 Şubat 2020 Pazar 13:26
Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili ortak komite kurulacak

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, Irak Adalet Bakanlığı İnsan Hakları ve Uluslararası İş Birliği Merkezi Genel Müdürü Kemal Emin Haşim ve Irak Genel Savcı Yardımcısı Zari Cabir Ferhud ile Tahran'da bir araya geldi. 

Abbasi, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülke arasında hukuk ve yargı alanında yapılan anlaşmalara işaret ederek Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesinin hukuki boyutunun İran ve Irak tarafından uluslararası arenada takip edilebileceğini söyledi.

Abbasi, olayla ilgili ortak bir hukuk komitesinin oluşturulabileceğini ve iki ülkenin yargı erki başkanlarının toplantısında konunun gündeme gelebileceğini kaydetti. 

Haşim ve Ferhud da ortak komite önerisini olumlu karşıladıkları ve bu konuda uzlaşının sağlandığını kaydetti. 

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SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran'ın bölgedeki askeri-istihbari operasyonlarının başındaki isim olarak bilinen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün eski komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi, 3 Ocak'taki ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle hedef almıştı. Saldırıda ABD askerlerinin kayıp vermediğini duyuran ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha sonra saldırıyla ilgili 109 ABD askerine "travmatik beyin hasarı" teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 16.02.2020 16:31
Anahtar Kelimeler:
Süleymaninin öldürülmesiyle Ilgili Ortak Komite
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