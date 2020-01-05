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Süleymani'nin naaşı Ahvaz'a getirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alınarak öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani için ilk tören ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenecek.

Süleymani'nin naaşı Ahvaz'a getirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız hava aracı tarafından hedef alınarak öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşı İran'a getirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani için ilk tören ülkenin güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenecek.

05 Ocak 2020 Pazar 10:08
Süleymani'nin naaşı Ahvaz'a getirildi

Süleymani'nin naaşının bulunduğu tabutun İran bayrağına sarılı halde askeri bando eşliğinde uçaktan indiriliş görüntüleri İran devlet televizyonu IRIB'te yayınlandı. İran-Irak savaşının en kanlı çatışmalarının yaşandığı yerlerden biri olan Ahvaz'dan yapılan canlı yayında ise siyahlar giyerek yas tutan binlerce kişinin kentte yürüdüğü görülüyor.

Süleymani için Pazar günü ülkenin ikinci büyük kenti olan Meşhed'de bir tören düzenlenmesi planlanıyor. Daha sonra başkent Tahran ve İran İslam Devrimi'nin temellerinin atıldığı Kum kentlerinde yapılacak törenlerin ardından doğu yeri olan Kirman'a getirilecek ve Salı günü düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa gömülecek.

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Öte yandan İran televizyonu, General Süleymani ile aynı saldırıda öldürülen Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in de İran'a getirileceği bilgisini duyurdu. Mühendis'in naaşı Necef kentinde düzenlenecek törenle toprağa gömülecek.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin en güçlü ikinci kişisi olarak bilinen Süleymani'nin ölümünün ardından Irak'ta düzenlenen törene Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet yetkilileri, Haşdi Şabi komutanları ve yüzlerce milis ve sivil katılmış, tören sırasında “Amerika’ya hayır” ve “İsrail’e hayır” ile “En büyük şeytan Amerika” sloganları atılmıştı.

Son Güncelleme: 05.01.2020 13:30
Anahtar Kelimeler:
Süleymaninin NaaşıKasım Süleymani
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