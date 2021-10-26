banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Maaşlar sorunsuz ödeniyor
Maaşlar sorunsuz ödeniyor
Şaibeli kurultay şaibeli başkan!
Şaibeli kurultay şaibeli başkan!
Meclis Genel Kurulu 2 haftanın ardından toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsız milletvekillerinden üçüyle görüştü
Tatar kararını verdi
banner376

Sudan’da ordu ohal ilan etti

Sudan'da ordunun başındaki Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, yasaların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, "ülkedeki kaos ve kriz ortamını sonlandırmak için" olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini bildirdi.

26 Ekim 2021 Salı 08:40
Sudan’da ordu ohal ilan etti

Sudan'da ordunun başındaki Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Geçiş döneminin başında asker ve siviller arasındaki uzlaşının 2 yıl sonra siyasi bölünme ve çatışmaya dönüşmesi yakın bir tehlikenin habercisi oldu. Bu uzlaşmazlık, barışı, ülkenin ve halkın güvenliğini ve birliğini tehdit eder hale geldi." dedi.

Bazı siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar ve iktidar mücadelesinin ırkçı ve etnik gruplaşmalara yol açtığını, halkı, kaos ve şiddete kışkırttığını ifade eden Burhan, yaşananların ciddi bir tehlike arz etmeye başladığını belirtti.

Burhan, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak, devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler yasası gereğince bu kararları aldı." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

banner341
Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

banner360
Son Güncelleme: 25.10.2021 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020'de son 10 yıldaki en yüksek sera gazı salınımı görüldü
2020'de son 10 yıldaki en yüksek sera gazı salınımı görüldü
Portekiz'de bütçe krizi ülkeyi erken seçime götürebilir
Portekiz'de bütçe krizi ülkeyi erken seçime götürebilir
BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama
BM'den Sudan'daki darbe girişimine sert kınama
Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı
Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı
Microsoft: "Rus siber korsanlar tedarik zinciri şirketlerine saldırıyor"
Microsoft: "Rus siber korsanlar tedarik zinciri şirketlerine saldırıyor"
Nijerya'nın dijital para birimi “e-naira“piyasaya sürüldü
Nijerya'nın dijital para birimi “e-naira“piyasaya sürüldü
Michael Jordan'ın spor ayakkabısı, rekor bedelle satıldı
Michael Jordan'ın spor ayakkabısı, rekor bedelle satıldı
Putin, covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması kararı aldı
Putin, covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması kararı aldı
Avustralya, sosyal medyada çocuk kullanıcılar için ebeveyn izni şartı getirmeyi planlıyor
Avustralya, sosyal medyada çocuk kullanıcılar için ebeveyn izni şartı getirmeyi planlıyor
İngiliz hükümetinden sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman
İngiliz hükümetinden sağlık sistemine 5,9 milyar sterlin ek finansman

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim