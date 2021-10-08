banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
Özersay'dan önemli iddia!
Özersay'dan önemli iddia!
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor
Yaz saati sona eriyor
banner376

Sudan’da ekmek krizi kapıda

Sudan’ın doğusunda hükümet karşıtlarının 3 haftadır Port Sudan Limanı'nı kapatması nedeniyle un stoklarının tükenmek üzere olduğu başkent Hartum’da, ekmek üretimi durma noktasına geldi.

08 Ekim 2021 Cuma 09:00
Sudan’da ekmek krizi kapıda

Sudan Sanayi Bakanı İbrahim eş-Şeyh’in dün, 4 günlük un stoku kaldığını açıklamasının ardından başkentteki fırınlara un sevkiyatında ciddi azalma meydana geldi.

Hartum’da faaliyet gösteren Ekin Unlu Mamulleri şirketinin sahibi Muzaffer Maden, yaptığı açıklamada, "Başkentte un üreten 4 büyük firmadan 3'ü yaklaşık 15 gün önce üretimi durdurmuştu. Son firma da bugün itibarıyla üretime devam edemeyeceğini duyurdu.” diye konuştu.

Maden, "Böyle devam ederse üretimi tamamen durduracağız. Limandan başkente sevkiyatın yapıldığı yollar birkaç güne kadar açılmazsa Sudan’ı büyük bir kriz bekliyor." ifadelerini kullandı.

Üretim, talebin yüzde 15'ini karşılıyor

Başkentin Cebre bölgesindeki fırın sahibi Muhammed Abdurrahman da fırınlara dağıtılan unlarda yüzde 70’e varan azalma olduğunu söyledi.

Abdurrahman ellerindeki unun ancak birkaç gün yeteceğini belirterek doğudaki krizin çözülmesini istedi.

banner341
Sudan’ın yıllık buğday tüketimi 2 milyon tonu aşarken üretim, talebin yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor.

Doğudaki kriz giderek derinleşiyor

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 3 Ekim 2020'de Sudan hükümeti ile ülkenin batı ve güneyinde Devrimci Cephesi bünyesinde 9 isyancı silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmanın bölgeyi marjinalleştireceği endişesini taşıyan Bica Kabilesi, Cuba Anlaşması'nın iptalini, doğu meselelerini ele alacak ulusal bir kongre düzenlenmesini, bölgenin kalkınma projelerinden daha fazla pay almasını, Eski Rejimin İzlerinin Ortadan Kaldırılması ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin lağvedilip bağımsız üyelerden yeniden oluşturulmasını ve yeni hükümet kurulmasını talep ediyor.

Bica Kabilesi mensupları, 17 Eylül'de başlayan hükümet karşıtı protestolarda, hava ve deniz limanlarını, kara yolları ile başkent Hartum'a petrol sevkiyatının yapıldığı tek boru hattının bulunduğu istasyonu kapatmıştı.

Hükümetten bir heyet 26 Eylül'de bölgeye gitmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Sudan hükümeti, Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan Limanı'nın ve başkente giden kara yolunun protestocularca kapatılmasının ilaç, gıda ve yakıt krizine yol açtığını belirterek milyonlarca Sudanlının zarar gördüğü protesto yöntemlerinden vazgeçilmesi ve diyalogla sorunun çözülmesi çağrısı yapmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
SudanEkmek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
California'da petrol sızıntısı: 33 santimetrelik delik tespit edildi
California'da petrol sızıntısı: 33 santimetrelik delik tespit edildi
Cumbre Vieja'da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı
Cumbre Vieja'da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı
İngiltere'de akaryakıtta tedarik sorunu devam ediyor
İngiltere'de akaryakıtta tedarik sorunu devam ediyor
Avrupa medyası belgeledi: AB sınırlarındaki sığınmacılar geri itildi
Avrupa medyası belgeledi: AB sınırlarındaki sığınmacılar geri itildi
Microsoft'tan "hackleme" raporu: Yüzde 58'inin arkasında Rusya var
Microsoft'tan "hackleme" raporu: Yüzde 58'inin arkasında Rusya var
BM'den aşı için "8 milyar dolar yardım" çağrısı
BM'den aşı için "8 milyar dolar yardım" çağrısı
Pakistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 20 can kaybı
Pakistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem: 20 can kaybı
Meksika'daki göçmenlerin çaresiz bekleyişleri sürüyor
Meksika'daki göçmenlerin çaresiz bekleyişleri sürüyor
AB İlaç Düzenleyicisi, “Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan“ ilacı değerlendirmeye alabilir
AB İlaç Düzenleyicisi, “Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltan“ ilacı değerlendirmeye alabilir
Su sıkıntısı çekenlerin sayısı artacak
Su sıkıntısı çekenlerin sayısı artacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim