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Sudan’da asker, bağımsız "Ulusal Yeterlilik Hükümeti" kuracak

Sudan’da olağanüstü hâl ilan eden ve hükümeti fesheden Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bağımsız ulusal yeterlilik hükümeti kurulacağını bildirdi.

26 Ekim 2021 Salı 06:40
Sudan’da asker, bağımsız "Ulusal Yeterlilik Hükümeti" kuracak

Sudan’da olağanüstü hâl ilan eden ve hükümeti fesheden Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Genel seçimler, Temmuz 2023’te gerçekleştirilecek. Seçimlere kadar görev yapacak ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacak." dedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Egemenlik Konseyini ve hükümeti feshetti.

Burhan, geçiş dönemi hükümlerini feshettiklerini söyledi.

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Ülkede olağanüstü hâl ilan ettiklerini, 18 eyaletin valilerinin görevden alındığını aktaran Burhan, Eski Rejimin İzlerini Ortadan Kaldırma ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin çalışmalarını da askıya aldıklarını kaydetti.

Anayasal Bildiri Anlaşması ve Güney Sudan'da silahlı hareketlerle imzalanan Cuba barış anlaşmasına bağlı kalacaklarını belirten Burhan, ancak Anayasal Bildiri Anlaşmasının bazı maddelerini askıya aldıklarını ifade etti.

Burhan, Yolsuzlukla Mücadele Komitesinin daha önce aldığı kararların geçerli olduğunu, geçiş döneminde imzalanan tüm uluslararası anlaşmaların da geçerli kalacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 15:03
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