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Sudan’da Hükümet Feshedildi

Hartum, 23 Şubat 19 (.): Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

Sudan’da Hükümet Feshedildi

Hartum, 23 Şubat 19 (.): Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:12
Sudan’da Hükümet Feshedildi


Hartum, 23 Şubat 19 (.): Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı.
Beşir, başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini söyledi.
Beşir, 2020’de yeniden seçilmesinin önünü açan anayasa değişiklilerini ise iptal etti. Beşir’in kararları, 19 Aralık’tan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ardından geldi.
Sudan Cumhurbaşkanı, ordunun ülke ve halkın hamisi olacağını vurgulayarak, alınan kararları bizzat takip edeceğini belirtti.
Parlamentonun anayasa değişikliği kararını ertelemesini isteyen Beşir, tüm siyasi partiler, silahlı gruplar ve gençlere diyalog çağrısı yaptı.
Beşir, konuşmasında şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanı olarak destekçilerime de muhaliflerime de aynı mesafede yaklaştığım, adalet ve şeffaflık da dahil ulusal bir platformda duruyorum. Yurt dışındaki muhalif güçleri, ülke meseleleri ve diyalog mekanizmaları konusunda istişarelerde bulunmak üzere ileri adım atmaya, silahlı grupları da ülkede barışın sağlanmasını hızlandırmaya çağırıyorum. Sudan, bu krizden birlik olarak çıkacak. Bundan kurtulmanın yolu ulusal bilgelik ve ufukların önünü açmaktan geçiyor."
Sudan Cumhurbaşkanı, siyasi istikrar vurgusu yaptı, asla tecrit ve dışlama politikası gütmeyeceklerini ifade etti.
- "Beşir'in konuşması bizi ilgilendirmiyor, amacımız rejimi devirmek"
Beşir’in açıklamalarının ardından başkent Hartum’un yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere polis biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler lastik yakarak ve taşlarla bazı yolları trafiğe kapattı. Gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları (SPA), Beşir ve hükümet düşene kadar eylemlere devam etme kararı aldıklarını duyurdu.
SPA’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Beşir'in konuşması bizi ilgilendirmiyor. Amacımız rejimi devirmek ve iktidarı geçici bir hükümete devretmek.” ifadeleri kullanıldı.
1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun kansız bir darbeyle hükümeti devirmesinin ardından 16 Ekim 1993’te kendini cumhurbaşkanı olarak atayan Beşir, 1996, 2001, 2010 ve 2015’teki cumhurbaşkanı seçimlerinden zaferle ayrılmıştı.
Aralık ayında mecliste 33 partinin teklifiyle yapılan anayasa değişikliği oylamasında Beşir’in 2020 seçimlerinde 5. kez aday olmasının yolu açılmıştı.
Hartum yönetimi, 2003'te patlak veren Darfur Krizi ve 2011'de Güney Sudan'ın ayrılması sonrası karşı karşıya kaldığı ekonomik krizle baş etmeye çalışıyor.
Sudan’da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ve parlamentonun Beşir’in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi 2 ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.
Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.
(AA/YIL)
 

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