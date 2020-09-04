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Sudan\'da Geçici Hükümetin Yasa Değişiklikleri Protesto Edildi

Hartum, 4 Eylül 20 : Sudan’da geçici hükümetin

04 Eylül 2020 Cuma 18:59
Sudan\'da Geçici Hükümetin Yasa Değişiklikleri Protesto Edildi
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Hartum, 4 Eylül 20 : Sudan’da geçici hükümetin "kişisel özgürlük kısıtlamalarını kaldırma" vaadiyle çıkardığı yeni yasalara tepki amacıyla başkent Hartum’da gösteri düzenlendi.

İslami grupların çağrısıyla cuma namazı sonrası başkent Hartum’un farklı noktalarında toplanan gruplar, "Allah’ın kanunları değiştirilemez", “Laik yönetim istemiyoruz. Alkol ve ahlaksızlığa hayır” ve “Kur’an anayasamızdır.” şeklinde slogan attı.

Özellikle dini konulardaki yasa değişikliklerine tepki gösteren Sudanlılar, 7 haftadır cuma günleri reform karşıtı gösteriler düzenliyor.

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan, her geçen gün reform ve ılımlılaşma yolunda yeni adımlar atan geçiş hükümeti, 9 Temmuz’da insan hakları, kadın ve dini konularda yeni düzenlemelere gitmişti.

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı. 

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Kadınlar, artık çocuklarıyla seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliğin de yasaklandığı Sudan’da bir kişiyi kafir olmakla itham edene 10 yıl hapis cezası verilebilecek.

Ayrıca yasayla zinanın tanımında da bazı değişikliklere gidildi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığını protesto amacıyla başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbenin ardından halk isyanını organize eden muhalif grupların iktidara getirdiği hükümetle yönetime el koyan askerler, 39 ay ülkeyi birlikte yönetecek.

(AA/ÖZ/ŞEB)

 

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