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Sudan\'da 9 Ay İçinde Seçime Gidilecek

Hartum, 4 Haziran 19 : Sudan\'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içerisinde genel seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Sudan\'da 9 Ay İçinde Seçime Gidilecek

Hartum, 4 Haziran 19 : Sudan\'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içerisinde genel seçim kararı aldıklarını açıkladı.

04 Haziran 2019 Salı 13:55
Sudan\'da 9 Ay İçinde Seçime Gidilecek

Hartum, 4 Haziran 19 : Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile müzakereleri durdurduklarını, 9 ay içerisinde genel seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında, "Askeri Geçiş Konseyi, değişimin önünde engel olmayacak. İktidarı halkın seçtiklerine teslim edeceğiz." dedi.

ÖDBG ile müzakereleri durdurduklarını, anlaşmaları iptal ettiklerini belirten Burhan, 9 ay içerisinde bölgesel ve uluslararası gözetim altında genel seçimlerin yapılacağını kaydetti.

Geçiş dönemini yönetmesi için geçici hükümet kurulacağını, görevinin eski rejimin yolsuzluğa karışmış isimlerini yargılamak, barışı tesis etmek ve seçimlere zemin hazırlamak olduğunu anlatan AGK Başkanı, iktidara giden tek yolun sandıktan geçtiğini vurguladı.

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Burhan, Başsavcılığa başkentte ordu karargahı yakınındaki göstericilerin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini aktararak, hayatını kaybedenler için üzgün olduklarını ifade etti.

ÖDBG liderlerinden ve Sudan Kongre Partisi Lideri Ömer ed-Digair de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü katliam ve Askeri Geçiş Konseyi'nin son açıklaması, Sudan halkının devrimi için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu başlangıcın sloganı ise 'Üçüncüsü de düşsün.' (Abdulfettah el-Burhan'ı kastediyor) Şehitlerin kanı yerde kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu. 
Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere liderlik eden ÖDBG de AGK ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri dün sabahın erken saatlerinde gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, muhalif kaynaklara göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Binlerce eylemci, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve devrik lider Ömer el-Beşir'in resmi konutunun yer aldığı kompleks önünde 6 Nisan'dan bu yana gösteri düzenliyordu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Ordunun yönetime gelmesinin ardından ÖDBG, geçiş yönetimi konusunda Askeri Geçiş Konseyi ile müzakere yürütüyordu.

(AA/SEL)
 

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