Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101953
ALTIN
228.909
DOLAR
5.4559
STERLİN
7.1647
EURO
6.1583
BÜKE itiraf etti!...
BÜKE İTİRAF ETTİ!...
Gargınsu için PKK şüphesi
GARGINSU İÇİN PKK ŞÜPHESİ
Sürücülerin dikkatine
Karakuş ve Alkan’a hapis cezası
KARAKUŞ VE ALKAN’A HAPİS CEZASI
banner282
Flaş Haber
BÜKE itiraf etti!...
Kapat

Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı

Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı

13 Mart 2019 Çarşamba 10:10
Sudan ve Etiyopya sınırdaki sorunları çözme konusunda anlaştı

Sudan ve Etiyopya, sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği için protokol imzaladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre, Sudan Genelkurmay Başkanı Kemal Abdulmaruf, Etiyopyalı mevkidaşı Seare Mekonen ile Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldi.
Beşir ve Mekonen, iki ülke askeri yetkililerince bir süredir yürütülen "Uzmanlar Komisyonu” toplantıları sonucunda sınırların korunması, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği için protokol imzaladı.

Sudan’ın, çatışmaların yaşandığı bölgenin güvenliğini ve istikrarını korumak için bölgesel girişimlerde bulunduğunu söyleyen Sudan Genelkurmay Başkanı Abdulmaruf, "Bu adımla, iki ülke tüm sorunları ve anlaşmazlıkları önlemeye ve sınır bölgesindeki halkın haklarını korumaya güçlü şekilde devam edecek." dedi.

Abdulmaruf, iki ülkeden uzmanların, askerlerin konuşlandırılacağı yerleri belirlemek üzere 2 hafta sonra Kadarif kentinde bir araya geleceğini belirterek, "Tüm Afrika Kıtası ve komşu ülkeler için stratejik bir ortaklık ve örnek iş birliğinde geniş kapsamlı adımlar atacağız.” diye konuştu.

İki ülke askeri heyetleri, pazar günü, “Uzmanlar Komisyonu” adıyla başkent Hartum’da toplantılara başlamıştı.Sudan ve Etiyopya, geçen ağustosta çatışma ve gerginliği önlemek için her iki ülkenin sınırlarına ortak güçlerin konuşlandırılması için ikili anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

Sudan hükümeti, Etiyopya ile ilişkilerini güçlendirme konusundaki engelleri ortadan kaldırmak için özellikle de 727 kilometre uzunluğundaki sınır bölgesinde ortak teknik ekip vasıtasıyla sorunları halletmek amacıyla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Haziran başlarında sınır hattındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle her iki taraftan çiftçilerin karıştığı ölü ve yaralıların olduğu şiddet olayları yaşanmıştı.
Sudan-Etiyopya arasında, nehirler ve su kaynaklarıyla çevrili 251 kilometrelik ortak sınır bölgesi Faşka'da anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Sudan Etiyopya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"
Pentagon'dan "transseksüel askerler direktifi"
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi
ABD'de Hollywood yıldızları, çocuklarını üniversiteye sokmak için milyonlarca dolar rüşvet ödedi
Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası
Avustralya Kardinali George Pell'e cinsel tacizden 6 yıl hapis cezası
Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti
Rus kozmonot uzaydan Kıbrıs'ın fotoğrafını çekti
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu?
AB'de vizesiz seyahat dönemi bitiyor mu?
Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var
Tunus'ta bir günde 11 bebek öldü, 90'ının hayati tehlikesi var
IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı
IŞİD'den kaçan Yezidi kadın kendisine zorla giydirilen çarşafı yaktı
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor
Hava kirliliği her yıl dünyada sigaradan daha fazla ölüme yol açıyor
TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı
TIP-İŞ ve HP’den LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim