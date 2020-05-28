Sudan ile BM arasında terörle mücadelede mutabakat zaptı imzalandı

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM ile terörle ilgili suçların önlenmesi için üye ülkelere istihbarat desteği sağlayan "Terörle Mücadele Seyahat Programı" paketinin uygulanması için mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasının "sivil havacılık ve terörizmle mücadele için seyahat alanında büyük ve entegre bir projenin” uygulanmasının başlangıcını temsil ettiği, maliyetinin 45 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Program, ülkelerin seyahat verilerini analiz ederek teröristler, yabancı savaşçılar ve ağır suçluların takip ve tespit edilmesi, terörle ilgili suçların önlenmesinde üye devletlere destek sağlıyor.