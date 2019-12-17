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Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak

Sudan'ın, terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacağı bildirildi.

Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak

Sudan'ın, terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacağı bildirildi.

17 Aralık 2019 Salı 09:19
Sudan, Hizbullah ve Hamas’ın ofislerini kapatacak

Hükümete yakın bir kaynak, Middle East Eye (MEE) haber sitesine yaptığı açıklamada, Abdullah Hamduk hükümetinin ABD’nin terörist olarak tanımladığı Hizbullah ve Hamas gibi yabancı grupların ofislerini kapatacağını söyledi.

Kaynak, "Aslında Sudan’ın bu gruplarla hiçbir bağlantısı yok. Sudan’ın çıkarları her şeyin üstünde. Son birkaç yıldır varlıklarını gizlemişlerdi ancak herhangi bir kimsenin bundan sonraki varlığına müsamaha göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, söz konusu grupların Doğu Afrika ülkesi Sudan’dan çıkarılmasının ABD hükümetini Hartum’un terör listesinden çıkarılması konusunda ikna etmek için yapıldığını belirtti.

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ABD yönetimi, Sudan'ı, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle 1993’te "terörü destekleyenler" listesine almıştı.

ABD-Sudan ilişkileri, Ömer el-Beşir’in nisan ayındaki askeri darbeyle görevine son verilmesinin ardından normalleşmeye başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 4 Aralık’ta Twitter’dan ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atayacağını açıklamıştı.

Sudan’da darbenin ardından göreve gelen hükümetin başlıca gündem maddelerinden ekonomik krizin aşılması, önemli ölçüde ABD yaptırımlarının kaldırılmasına bağlı bulunuyor. 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. 

Son Güncelleme: 17.12.2019 13:05
Anahtar Kelimeler:
SudanHİZBULLAHHamas
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