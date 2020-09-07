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Sudan'da Silahlı Gruplarla Nihai Barış Anlaşması 2 Ekim'de İmzalanacak

Sudan’da orduyla Devrimci Cephesi çatısı altındaki silahlı gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşmasının ekimde imzalanacağı bildirildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 09:53
Sudan'da Silahlı Gruplarla Nihai Barış Anlaşması 2 Ekim'de İmzalanacak
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Sudan’da orduyla Devrimci Cephesi çatısı altındaki silahlı gruplar arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşmasının ekimde imzalanacağı bildirildi.

Egemenlik Konseyi’nden yapılan ve Güney Sudan Arabuluculuk Komitesi Başkanı ve Güney Sudan Devlet Başkanı Danışmanı Tut Gulwak’a dayandırılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti ile Devrimci Cephesi bünyesindeki silahlı hareketler arasında nihai barış anlaşması 2 Ekim’de Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da imzalanacak." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da, Geçiş Hükümeti ile çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi arasında 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşması 31 Ağustos’ta Cuba’da parafe edilmişti.

Başbakan Abdullah Hamduk hükümetinin anlaşmaya yanaşmayan silahlı hareketleri ikna çabaları ise sürüyor.

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MÜZAKERELER GÜNEY SUDAN ARA BULUCULUĞUNDA 10 AY ÖNCE BAŞLADI

Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit, 30 yıllık Beşir iktidarının devrildiği darbenin ardından Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile silahlı hareketler arasında uzlaşı sağlanması amacıyla ara buluculuk girişimi başlatmıştı.

Sudan hükümeti, 9 Mayıs'a kadar ülkedeki tüm silahlı gruplarla kapsamlı barış anlaşması imzalayıp, Yasama Meclisini de kurarak geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmalarını tamamlamayı hedefliyordu.

Cuba müzakereleri, batıdaki Darfur bölgesi, güneydeki Güney Kurdufan ve güneydoğudaki Mavi Nil eyaletleri ile ülkenin doğu, kuzey ve orta kesimlerindeki barış görüşmelerine odaklanıyor.

Ülkede kapsamlı barışın sağlanması, Cumhurbaşkanı Beşir’in hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ardından askeri darbeyle devrilmesi sonrası 21 Ağustos 2019'da kurulan ilk hükümetin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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Son Güncelleme: 07.09.2020 09:55
Anahtar Kelimeler:
SudanDevrimci Cephesi çatısı
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