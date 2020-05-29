Sudan'da protestocular, hükümet binalarını yaktı

Sudan resmi haber ajansının haberine göre, Babanusa kasabasında yakıt dağıtımında yaşanan aksaklıkları protesto edenler, kasaba yöneticisinin evinin önünde araçlarıyla toplandı.

Polisin kalabalığı havaya ateş açarak dağıtmak istemesine öfkelen protestocular, bazı hükümet binalarını yaktı.

Binalarda büyük çaplı hasar oluştu.

Fırınlar ve benzinliklerde uzun kuyruklar

Nakit sıkıntısı sebebiyle piyasaya yakıt ve un tedarikinin düzenli yapılamadığı Sudan'da fırınlar ve akaryakıt istasyonları önünde sıkça tekrarlayan ve yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle öğleden sonra başlayan sokağa çıkma yasağı da sabah saatlerinde istasyonlardaki yoğunluğu daha da artırıyor.

Ekmek ve yakıt krizi ülke genelinde zaman zaman protesto ediliyor.

Çinli sağlık ekibi koronavirüsle mücadele için Sudan’da

Çinli uzman sağlık ekibi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak için Sudan’a gitti.

Hükümetten yapılan açıklamada, Çin ekibini Hartum Uluslararası Havalimanı’nda Kabine İşleri Bakanı Ömer Beşir Manis ile Çin’in Hartum Büyükelçisi Ma Şinmin karşıladı.

Çinli uzman sağlık ekibinin Sudanlı doktorlar ile iki hafta süreyle deneyimlerini paylaşacağı kaydedildi.

Doğu Afrika’da COVID-19’un en fazla artış gösterdiği Sudan’da, 4 bin 346 vaka tespit edilirken, 195 kişi hayatını kaybetti.

Çin, Etiyopya ile Burkina Faso’ya da sağlık ekibi göndermişti.