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Sudan'da polis darbe karşıtı gösterilere müdahale etti

Sudan'ın başkenti Hartum'da polis, ordunun 25 Ekim'deki askeri müdahalesini protesto eden eylemcilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 07:57
Sudan'da polis darbe karşıtı gösterilere müdahale etti

Öğretmenler Komitesi, Eğitim Bakanlığı önünde ordunun yönetime el koymasını ve ardından aldığı kararları protesto etti.

Askeri yönetim karşıtı protestolara öncülük eden Sudan Meslek Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre polis, protestolara katılan öğretmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, 87'sini gözaltına aldı. Polisin müdahalesi sırasında bir öğretmenin bacağı kırıldı.

Polis ayrıca başkentin farklı bölgelerinde toplanan göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtı. Olaylarda çeşitli sendikalara mensup çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eğitim Bakanlığında aralarında genel müdür ve memurların da bulunduğu pek çok kişi görevden alınmıştı.

Sudan Meslek Odaları Birliği, 5 Kasım'da, ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve askeri müdahale karşıtı gösteri çağrısı yapmıştı ancak eylemlere katılım sınırlı kaldı.

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Birlik, "Devrimci güçler, tüm bileşenleriyle bayraklarını kaldırdı: Asker ile müzakere yok. Pazarlık yok. Ortaklık yok." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Ülkenin birçok yerinde telefon ve internet hatları kesilirken, askeri güçler, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına almıştı.

Sudan’da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, ordu ile herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

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