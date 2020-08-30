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Sudan'da Nil Nehri taştı: Yüzlerce ev yıkıldı

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Nil Nehri'nde suların yükselmesi nedeniyle meydana gelen sellerde yüzlerce ev yıkıldı.

30 Ağustos 2020 Pazar 09:00
Sudan'da Nil Nehri taştı: Yüzlerce ev yıkıldı
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Hartum'un güneyindeki El-Kelakla bölgesinde üç gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Nil Nehri'nde su seviyesi yüzyılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu seller oluştu ve yüzlerce ev yıkıldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, üst düzey yetkililerle birlikte afet bölgesine ziyarette bulundu.

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El-Burhan, burada yaptığı açıklamada, bölge halkı için acilen çadırlar kurulmasına talimatı verdi.

Sel mağdurlarından Ahmed Salah Abdelrahim, ailesinin ölümden kurtulduğunu ancak evlerinin yıkıldığını belirtti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 1 Ağustos'tan bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 86 kişi yaşamını yitirmişti.

Sudan Meteoroloji Kurumu, yağışların yarın da devam edeceği uyarısı yaparak özellikle su kanallarına yakın bölgelerde yaşayanları tedbir almaları için uyardı. 

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Anahtar Kelimeler:
SudanNil Nehri
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