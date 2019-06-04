Sudan'da hayatını kaybeden gösterici sayısı 35'e yükseldi

Sudan'ın başkenti Hartum'da ordu birliklerinin göstericilere müdahalesinde en az 35 kişinin öldüğü bildirildi.
Sudan Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum'daki genel karargah önünde Askeri Konsey tarafından öldürülenlerin sayısının en az 35 kişi olduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin yaralandığı, çoğunun sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Komite, açıklamasında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.
Son Güncelleme: 04.06.2019 10:35