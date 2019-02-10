Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.851
DOLAR
5.2423
STERLİN
6.7801
EURO
5.9424
Girne’de Kurtuluş Caddesi’nin bir kısmı trafiğe kapatıldı
TRAFİĞE KAPALI YOL
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
MECLİS GENEL KURULU YARIN TOPLANACAK
Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı
ŞOFÖR YAKALANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Kurşunlama meselesi çözülüyor
KURŞUNLAMA MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR
banner282

Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

10 Şubat 2019 Pazar 07:17
Sudan'da BM helikopteri düştü: 3 ölü, 10 yaralı

Sudan'ın Abyei kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Etiyopya'ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı.
Sudan-Güney sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesindeki BM Geçici Güvenlik Gücü'nden (UNISFA) yapılan açıklamada, Etiyopya’ya ait 23 kişilik mürettebatın bulunduğu "Mi-8 tipi" askeri helikopterin UNISFA karargahına düştüğü bildirildi.
Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, helikopterin Sudan'ın Kurdufan eyaletinin güneyindeki Kadukli kentinden Güney Sudan sınırındaki tartışmalı Abyei bölgesine rutin görev değişimi için Etiyopya askerlerini taşıdığı kaydedildi.
UNISFA, helikopterin düşüş nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.
Etiyopya'nın, UNISFA'nın Abyei'de barışı ve güvenliği sağlama çabalarını desteklemek için sahada yaklaşık 4 bin 500 personeli bulunuyor.
Sudan ve Güney Sudan, petrol zengini Abyei bölgesinin kendilerine ait olduğunu iddia ediyor.

 

Son Güncelleme: 10.02.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
Bm HelikopteriUnisfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçreliler referanduma gidiyor
İsviçreliler referanduma gidiyor
Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı
Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı
Pakistan'daki hayvanat bahçesi fazla aslan ve kaplanları satacak
Pakistan'daki hayvanat bahçesi fazla aslan ve kaplanları satacak
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Başörtüsü ve peçe yasağını hangi ülke nasıl uyguluyor?
Başörtüsü ve peçe yasağını hangi ülke nasıl uyguluyor?
Kanser hastası kız çocuğu polis olma hayalini gerçekleştirdi
Kanser hastası kız çocuğu polis olma hayalini gerçekleştirdi
Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'
Rusya'da 56 yaşındaki bir kişiyi 'beslediği domuzlar yedi'
Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası
Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası
"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"
"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 611 milyon dolar eğitim desteği

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim