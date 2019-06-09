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Sudan'da bazı meslek örgütleri sivil itaatsizlik eylemine gidiyor

Sudan'da bazı meslek örgütleri sivil itaatsizlik eylemine gidiyor

09 Haziran 2019 Pazar 06:44
Sudan'da bazı meslek örgütleri sivil itaatsizlik eylemine gidiyor

Sudan'da bazı meslek örgütleri, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin çağrısıyla bugün başlaması planlanan sivil itaatsizlik eylemlerine katılacaklarını duyurdu.
Öğretmenler Komitesi, Gazeteciler Ağı, Mühendisler Birliği, Veterinerler Birliği, Avukatlar Demokratik İttifakı ve Eczacılar Merkez Komitesince, bugün başlayacak sivil itaatsizlik eylemine katılım sağlanacağı açıklandı. 
Sudan'ın başkenti Hartum'da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 3 Haziran'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.
 SUDAN'DAKİ OLAYLAR
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Darbeden sonra AGK ile muhalif askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

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Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.
Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113'e ulaştığını ifade etmişti.
Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.  
 


 

Son Güncelleme: 09.06.2019 09:46
Anahtar Kelimeler:
Sudan Meslek örgütleri
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