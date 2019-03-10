Sudan'da 9 kadın göstericiye 20 kırbaç cezası

Sudan'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kadınlar Günü nedeniyle tutuklu bulunan tüm kadınların serbest bırakılması emrinden bir gün sonra dokuz kadın göstericiye 20 kırbaç ve bir ay hapis cezası verildi.

Demokratik Avukatlar İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre acil durum mahkemelerinde 800'den fazla kişi yargılanıyor.

Doğu Afrika ülkesinde 19 Aralık'tan bu yana Beşir ve yönetimdeki Ulusal Kongre Partisi aleyhine gösteriler düzenleniyor. Beşir'in otuz yıl önce darbeyle ele aldığı yönetim karşısındaki bu en uzun soluklu gösteriler nedeniyle ülkede geçtiğimiz ay acil durum ilan edilmiş ve göstericilerin yargılanmasını hızlandırmak için özel yetkili mahkemeler kurulmuştu.

Beşir ayrıca merkezi hükümeti görevden alıp valilerin yerine güvenlik kökenli isimleri atamıştı. Kolluk kuvvetlerinin de yetkileri arttırılıp izinsiz gösteriler yasaklanmıştı.