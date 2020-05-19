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Su tabancası ile kutsayan Papaz!

ABD’nin Michigan eyaletinde papaz Timothy Pelc'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle oyuncak su tabancası ile cemaatini uzaktan kutsaması sosyal medyada gündem oldu.

19 Mayıs 2020 Salı 09:57
Su tabancası ile kutsayan Papaz!
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Papaz Pelc’in, Paskalya kutlamaları çerçevesinde, arabası ile kilise merdivenlerine yanaşan cemaate bir oyuncak tabanca ile kutsal su sıkarken çekilen fotoğrafların Aziz Ambrose Kilisesi tarafından paylaşılması üzerine sosyal medyadan tüm dünyaya yayıldı.
Bir anda fenomen olan 70 yaşındaki papazın fotoğraflarda oyuncak su tabancası ile sosyal mesafesi korumaya çalıştığı, maske, eldiven ve siperlik kullandığı görülürken, bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğraf üzerinde değişiklikler yaparak, farklı komik hikayeler üretme yoluna gitti.
Paskalya kutlamaları sırasında çekilen fotoğrafların yakın zamanda sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşılması üzerine kendisine ulaşan Buzzfeed haber portalına açıklama yapan Pelc, ‘’Amacım çocukların hoşuna gidecek eğlenceli bir yol bulmaktı. Şartlar bize daha öncekilere benzemeyen bir Paskalya getirdi. Sosyal mesafeyi bozmayacak bir yol bulmaya çalıştım.’’ dedi.

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Fotoğrafların sıkça paylaşılmasının ardından Vatikan'ın tepkisinden endişelendiğini belirten papaz Pelc, henüz bir şey duymadığını sözlerine ekledi.
Michigan, 4915 rakamı ile ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler sıralamasında en yüksek dördüncü eyalet konumunda ve 50 binden fazla vakaya ulaşmış durumda.

 

Son Güncelleme: 19.05.2020 10:11
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Su Tabancası Ile Kutsayan Papaz
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