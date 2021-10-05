banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da sahte para
Polisten sahte para uyarısı
Akaryakıta okkalı zam!
Akaryakıta okkalı zam!
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Hayat pahalılığı ödeniyor
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı...
banner376

Su sıkıntısı çekenlerin sayısı artacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

05 Ekim 2021 Salı 17:30
Su sıkıntısı çekenlerin sayısı artacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulundu.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, örgütün iklim değişikliğiyle ilgili açıkladığı yeni rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi suyla ilgili tehlikelerin arttığını vurgulayan Taalas, "Artan sıcaklıklar, küresel ve bölgesel yağış değişiklikleriyle sonuçlanıyor. Bu durum da yağış biçimlerinde ve tarım mevsimlerinde kaymalara yol açarak gıda güvenliği, insan sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etki oluşturuyor." dedi.

Taalas, dünyadaki su kaynaklarının yönetimi ve iklim politikalarının geliştirilmesi için acil eylem planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

banner341
Geçen yıl su kaynaklı felaketlerin devam ettiğini anımsatan Taalas, "Asya genelinde aşırı yağışlar, Japonya, Çin, Endonezya, Nepal, Pakistan ve Hindistan'da büyük sellere neden oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi ve yüzlerce kişi öldü." dedi.

 "Yaklaşan su krizi" uyarısı

Taalas, sel felaketlerinin sadece gelişmekte olan ülkelerde görülmediğine dikkati çekerek "Avrupa'daki feci sel yüzlerce ölüme ve yaygın hasara yol açtı." şeklinde konuştu.

Nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısı yapan Taalas, "Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nün bir yarısının Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe ile Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann'a, diğer yarısının da İtalyan teorik fizikçi ‪Giorgio Parisi'ye layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taalas, bu ödülün iklim değişikliği alanında çalışan bilim insanlarına verilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.‬‬


 

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2021 21:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, "Vergi Kara Listesi“ni güncelledi
AB, "Vergi Kara Listesi“ni güncelledi
Tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
Tüm dünyada Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Kovid-19 tedavisi için geliştirilen ilacın AB'de kullanımı için başvuru yapıldı
Rum Tarım Bakanı ile hellim üzerine söyleşi
Rum Tarım Bakanı ile hellim üzerine söyleşi
"Kelebek bulutunun içindeki goril” birinciliği aldı
"Kelebek bulutunun içindeki goril” birinciliği aldı
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya 400 milyon dolarlık kredi
Japonya olağan genel seçime gidiyor
Japonya olağan genel seçime gidiyor
İtalya'da kısmi yerel seçime doğru
İtalya'da kısmi yerel seçime doğru
Cumbre Vieja yanardağında patlamalar artıyor
Cumbre Vieja yanardağında patlamalar artıyor
Yemenli çocuklara hayat çok acımasız
Yemenli çocuklara hayat çok acımasız

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim