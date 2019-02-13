Su baskınında mahsur kalan yaşlı adam ve köpeği polis tarafından kurtarıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşlı bir adam sel sularının evini basması sonucu mahsur kaldı. Polis ekipleri beline kadar sular içinde kalan yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu.

Avustralya'da 79 yaşındaki Desmond Smith sel baskınında köpeğiyle yaşadığı evinde sular altında kaldı. Komşularının ihbarı üzerine polis istasyonundan gelen yetkililer yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı kurtarma çalışmalarına başladı.

Çaresizce sel suları içinde bekleyen yaşlı adama yardım operasyonu polisin helikopter müdahalesiyle sonuçlandı.

Yerel basın Smith'in köpeğinin de selden kurtulduğunu ve Smith'in bir komşusunun köpeğin bakımının üstlendiğini yazdı.

Başbakan Scott Morrison Queensland'da geçen haftaki şiddetli yağışlar nedeniyle barajların taşması sonucu yüz binlerce hayvanın telef olduğunu ve tarım alanlarının sular altında kaldığını açıkladı.