Su altında evlilik teklif ederken boğuldu

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan çift, tatil yapmak için Tanzanya’nın Pemba Adası’na gitti.

Su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr, planladığı evlilik teklifini gerçekleştirmek üzere 19 Eylül günü dalış yaptı.

Weber Jr. plastik bir kılıfa yerleştirdiği notu sevgilisi Antoine’in görebileceği şekilde suyun içinde cama dayadı.

Notta ise şunlar yazıyordu: “Hakkındaki her şeyi ne kadar sevdiğimi söyleyecek kadar nefesimi tutamıyorum. Ama seninle ilgili her şeyi her gün daha çok seviyorum.”

O sırada Antoine ise bu anları kameraya kaydediyordu. Bu sırada Weber Jr, kâğıdın “Karım olur musun? Benimle evlenir misin” yazılı arka kısmını çevirdi ve yüzük kutusunu çıkararak evlenme teklif etti.

Ancak genç Amerikalı, teklifine gelen yanıtı öğrenemeden hayatını kaybetti. Tatil köyünden BBC’ye yapılan açıklamada, “Weber Jr’ın kabinden çıkmak üzere yüzerken boğulduğu” belirtildi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kenesha Antoine da “Sudan asla çıkamadın, bu yüzden cevabımı asla duyamadın. ‘Evet! Evet! Milyonlarca kez, evet, seninle evleneceğim!’ Hayatımızın geri kalanın kısmına bağlayamadık ve onu kutlayamadık. Hayatımızın en güzel günü en kötüsüne dönüştü” ifadelerini kullandı.