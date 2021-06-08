banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yargıya müdahale girişi mi!
Yargıya müdahale girişi mi!
Geciken e-devlet kime fayda?
Geciken e-devlet kime fayda?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Okulları açmaya niyet yok mu?
Sağlıkta kumar döngüsü
Sağlıkta kumar döngüsü
banner376

Stoltenberg, Nato Zirvesi'nin gündemleri arasında Çin'in de olacağını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Çin'i de ele aldıklarını ve gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi'ndeki gündem maddelerinden birinin de bu ülke olacağını bildirdi.

08 Haziran 2021 Salı 09:00
Stoltenberg, Nato Zirvesi'nin gündemleri arasında Çin'in de olacağını açıkladı
banner337

Stoltenberg, 14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray'da Biden tarafından kabul edildi.
Basına kapalı geçen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Biden ile Rusya, Çin, küresel terör, siber tehditler ve iklim değişikliğinin güvenlik sonuçlarını ele aldıklarını belirterek, "Biden, zamanımızın çoğunluğunda gelecek hafta Brüksel'de yapacak NATO Zirvesi'ne hazırlığı konuştu. Sabırsızlıkla beklediğimiz bu zirvede ittifakımızı nasıl daha da güçlendireceğimiz gündemi konusunda mutabık kaldık" ifadesini kullandı.
Mevcut dünyadaki zorluklarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, son yıllarda Avrupa ve Kanada'nın NATO'ya yönelik yatırımlarının daha da arttığını belirtti.


"RUSYA İLE DİYALOG ZAYIFLIK GÖSTERGESİ DEĞİLDİR"
Stoltenberg, "Güçlü bir NATO Avrupa için iyi ancak ABD için de iyi. Hiçbir süper gücün ABD kadar NATO'da dostu ve müttefiği yok. Sayın Biden'ı Brüksel'de ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir görüşme yaptık" ifadesini kullandı.
Biden'ın Putin ile NATO Zirvesi'nin ardından görüşme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, "Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir. Biz güçlüyüz, bir aradayız" dedi.

banner341
Stoltenberg görüşmede Çin'in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Çin, Başkan Biden ile yaptığımız görüşmedeki konulardan biriydi. NATO liderleri gelecek pazartesi bir araya geldiğinde de gündemlerden biri Çin olacak. Çin'in ekonomilerimize sunduğu fırsatların arttığını görüyoruz, Çin ile iklim değişikliği ve silah kontrolü gibi konularda iletişim halinde olmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.


"AYNI ANDA FARKLI SORUN VE TEHDİTLERLE YÜZLEŞMEYE HAZIR OLMALIYIZ"
Çin'in yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacağını söyleyen Stoltenberg, "Ancak Çin bizimle aynı değerleri paylaşmıyor. Çin'in Hong Kong'daki demokratik protestocuları nasıl engellediğini, Uygur Türklerine nasıl davrandığını, komşularını nasıl zorladığını ve Tayvan'ı nasıl tehdit etiğini görüyoruz." görüşünü paylaştı.
Zirvede en büyük sorunun ne olacağının sorulması üzerine Stoltenberg, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun, her geçen gün daha öngörülemez bir dünyada yaşamamız. Küresel rekabetin de gitgide arttığını görüyoruz. Bu nedenle aynı anda farklı sorun ve tehditlerle yüzleşmeye hazır olmalıyız." mesajını verdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.06.2021 10:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
24 bin yıldır donmuş çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü
24 bin yıldır donmuş çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü
DSÖ salgının gidişatından memnun
DSÖ salgının gidişatından memnun
Kanada'da minibüsle yayaların ezildiği saldırının İslamofobik nedenle yapılmış olabileceği açıklandı
Kanada'da minibüsle yayaların ezildiği saldırının İslamofobik nedenle yapılmış olabileceği açıklandı
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Beyaz Saray’dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması
Jeff Bezos, Temmuz'da kardeşiyle uzaya gideceğini açıkladı
Jeff Bezos, Temmuz'da kardeşiyle uzaya gideceğini açıkladı
ABD, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi
ABD, 18 yıl sonra bir alzaymır ilacının kullanımına onay verdi
AB ülkeleri, yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı
AB ülkeleri, yeşil dönüşüm için kurulacak fonu onayladı
Fransa rekabet kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
Fransa rekabet kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim