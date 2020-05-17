banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99768
ALTIN
386.746
DOLAR
6.8998
STERLİN
8.3546
EURO
7.4566
banner339
Bakanlar Kurulu yasa gücünde kararname hazırladı
BAKANLAR KURULU'NDAN KARARNAME
Güney Kıbrıs'ta 2'si öğrenci 4 yeni vaka
GÜNEY'DE SON DURUM
Kısmi sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kalkıyor
HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Tatar: “AB’nin tutumu vizyonsuzluk ve hukuk tanımazlık göstergesidir”
TATAR'DAN DEĞERLENDİRME
Flaş Haber
Narkotik’ten gece operasyonu
Kapat

Stoltenberg: Libya'ya yardım etmeye hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesinde, Libya'nın savunma ve güvenlik kurumlarının inşasına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

17 Mayıs 2020 Pazar 08:30
Stoltenberg: Libya'ya yardım etmeye hazırız
banner337
banner345

NATO, Stoltenberg-es-Serrac görüşmesinde Libya'daki gelişmelerin ele aldığını açıkladı. Genel Sekreter Stoltenberg, Libya'da artan gerginlikten duyduğu endişeyi dile getirirken, ülkede askeri çözümün mümkün olmadığını söyledi.

Berlin Konferansı ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunan Stoltenberg, Libya'da siyasi çözümün bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini anlattı.

banner341
Stoltenberg, NATO'nun BM nezdinde yürütülen siyasi girişimlere tam destek verdiğini yineleyerek, tüm uluslararası topluma da destek çağrısı yaptı.

"Yardıma hazırız" mesajı

Tüm taraflara Libya'ya yönelik BM silah ambargosuna uyma çağrısını yineleyen Stoltenberg, 2018 Brüksel Zirvesi'nde NATO Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından da ifade edilmiş olduğu gibi, Libya Hükümeti'nin talebi üzerine NATO'nun, savunma ve güvenlik kurumları inşası alanında ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun Libya'daki güvenlik ve savunma durumlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceğini açıkladı. 

banner346
Anahtar Kelimeler:
STOLTENBERGLibya Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya Kademeli Normale Dönüşü Hızlandırıyor
İtalya Kademeli Normale Dönüşü Hızlandırıyor
Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 625'e Yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 27 Bin 625'e Yükseldi
Abd'de İlk Kovid-19 Vakasının Tarihi Daha Erken Olabilir
Abd'de İlk Kovid-19 Vakasının Tarihi Daha Erken Olabilir
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 845 Artarak 15 Bin 662'ye Yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 845 Artarak 15 Bin 662'ye Yükseldi
DSÖ'den korkutan uyarı
DSÖ'den korkutan uyarı
Keşmir'de heyelan: Çok sayıda araç toprak altında kaldı
Keşmir'de heyelan: Çok sayıda araç toprak altında kaldı
Darbeci Hafter güçlerinden roket saldırısı: 7 sivil öldü
Darbeci Hafter güçlerinden roket saldırısı: 7 sivil öldü
Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda
Fransa'da sarı yelekliler 2 ay sonra yeniden sokaklarda
ABD'de 'ilk vakanın tarihi daha erken olabilir' iddiası
ABD'de 'ilk vakanın tarihi daha erken olabilir' iddiası
ABD'li senatörden Netanyahu'ya: Batı Şeria'da ilhak girişiminde bulunmayın
ABD'li senatörden Netanyahu'ya: Batı Şeria'da ilhak girişiminde bulunmayın

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim