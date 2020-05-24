banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
Rum basını: “Kıbrıslı Türkler çoktan hazır gibi”
KAPILARIN YENİDEN AÇILMASI..
Pilli: “Bayramda tedbiri elden bırakmayalım“
PİLLİ'DEN ÇAĞRI
Meclis yaz tatilinde de çalışacak
ULUÇAY'IN BAYRAM MESAJI
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Stockholm\'de Bayram Namazı Futbol Sahasında Kılındı

Stockholm, 24 Mayıs 20 (.): İsveç\'in başkenti Stockholm\'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar bayram namazını futbol sahasında kıldı.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:55
Stockholm\'de Bayram Namazı Futbol Sahasında Kılındı
banner337
banner345

Stockholm, 24 Mayıs 20 (.): İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar bayram namazını futbol sahasında kıldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde diğer ülkelerde olduğu gibi Stockholm'de de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazı eda edilmedi. 

Göçmenlerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Bredeng semtinde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar yan yana iki futbol sahasında saf tuttu.

banner341
Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünün 50 kişiyi aşmayan tavsiyesine uydu.

Namazın ardından Müslümanlar buruk şekilde bayramlaşarak, evlerine döndü. 

Öte yandan, Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 992'ye, virüsü taşıyanların sayısı da 33 bin 188'e yükseldi.

Salgında 23 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

(AA/FEZ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgın Devam Ederken Trump'ın Golf Oynaması Tepki Çekti
Salgın Devam Ederken Trump'ın Golf Oynaması Tepki Çekti
Kısıtlamaların Gevşetilmesinin Ardından Amerikalılar Sahilleri Doldurdu
Kısıtlamaların Gevşetilmesinin Ardından Amerikalılar Sahilleri Doldurdu
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 407 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 5 Milyon 407 Bini Aştı
Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 Gölgesinde Kutlanıyor
Dünyada Ramazan Bayramı Kovid-19 Gölgesinde Kutlanıyor
Fransa'da bayram namazı camilerde kılınabilecek
Fransa'da bayram namazı camilerde kılınabilecek
Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü
Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü
ABD'den Çinli 9 kuruluşa yaptırım
ABD'den Çinli 9 kuruluşa yaptırım
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu
ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim